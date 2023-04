Satechi USB-C Pro Hub Slim: Aufsteck-Adapter passend zum MacBook Air M2

Bei den weiteren Anschlüsse am Hub handelt es sich um zwei USB-A-Buchsen mit jeweils maximal 10 Gbit/s, einen USB-C-Anschluss, der ebenfalls den Datenaustausch mit bis zu 10 Gbit/s, allerdings keine Videodaten oder Ladefunktionen unterstützt. Zudem verfügt der Satechi USB-C Pro Hub Slim noch über zwei Kartenleser für Speicherkarten in den Formaten MicroSD und SD, die über Lesegeschwindigkeiten von bis zu 104 MB/s verfügen.

Der neue Satechi-Hub setzt auf eine Dual-Verbindung über die beiden seitlich am MacBook Air vorhandenen USB-C-Anschlüsse. Auf diese Weise sitzt das Zubehör dort dann auch stabil und optimal an das Notebook angepasst links neben der Tastatur.

Mit dem USB-C Pro Hub Slim hat Satechi eine neue und speziell für das aktuelle MacBook Air entwickelte Variante seines Pro-Hub zum seitlichen Aufstecken im Programm. Das Zubehör kommt mit einer Preisempfehlung von 79,99 Euro jetzt auch in Deutschland in den Handel und wird zum Verkaufsstart beispielsweise von Gravis angeboten .

