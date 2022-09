Satechi stellt Multiport-Adapter für USB-C mit 2,5 Gbps Ethernet vor

Satechi hat einen neuen USB 4 Multiport-Adapter im Programm, der unter anderem über einen schnelleren Ethernet-Anschluss mit 2,5 Gigabit Leistung verfügt. Aktuell noch nur in den USA erhältlich, kommt das neue Gerät dort mit einer Preisempfehlung von 149,99 Dollar in den Handel.

