VOCOlinc: Neue Schreibtischlampe und zahlreiche HomeKit-Angebote

Mit einem Preis von 69,46 Euro versehen, verspricht die VOCOlinc-Schreibtischlampe die Möglichkeit zum stufenlosen Dimmen und eine konfigurierbare Farbtemperatur der Beleuchtung zwischen extra warmen 2.770 Kelvin bis hin zu kalten 6.500 Kelvin. Zur Orientierung: Tageslicht wird in der Regel von einer Farbtemperatur von 5.500 Kelvin zugesprochen. Die Lichthelligkeit kann entweder per App oder Sprachassistent sowie auch über einen berührungsempfindlichen Regler im Standfuß der Lampe eingestellt werden.

VOCOlinc überrascht uns mit einer neuen, mit HomeKit kompatiblen Schreibtischlampe . Die Lampe an sich unterscheidet sich zunächst einmal nicht sonderlich von vergleichbaren Produkten anderer Hersteller, doch führt der Hersteller die Neuheit nicht auf seiner Webseite, sondern bietet sie exklusiv über Amazon an.

