Satechi Slim Multi-Port: Kompakter USB-C-Adapter mit Ethernet

Mit dem neuen USB-C Slim Multi-Port mit Ethernet hat Satechi hat eine kompakte Version seines hierzulande bereits erhältlichen Multi-Port-Adapters vorgestellt. Im Gegensatz zu den meisten sonst erhältlichen kleineren USB-C-Adaptern verfügt dieser auch über einen Ethernet-Anschluss. Zudem unterstützt der Adapter den Anschluss von Ladegeräten und die „Pass-Trough“-Stromversorgung mit bis zu 60 Watt. Dadurch eignet sich die Neuvorstellung wohl besonders für jene MacBook-Modelle, bei denen Apple mit der Zahl der verfügbaren USB-C-Anschlüsse gespart hat.

Im Detail erweitert der mit einem kurzen USB-C-Kabel ausgestattete Adapter die Anschlussmöglichkeiten um einen (allerdings nur 30 Hz unterstützenden) HDMI-Anschluss, zwei USB-3.0-Buchsen, Lesegeräte für microSD- und SD-Karten sowie einen Gigabit-Ethernet-Anschluss. Zudem wird wie gesagt der USB-C-Anschluss durchgeführt.

Satechi bietet den neuen Adapter in den USA bereits in den Farben Schwarz, Silber und Space-Grau zur Bestellung an. In Deutschland dürfte der neue Zwischenstecker in wenigen Wochen verfügbar sein. Die Preisempfehlung dürfte dann zwischen 80 und 90 Euro liegen.