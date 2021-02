Satechi R1 und R2: Neue Bluetooth-Fernbedienungen für Mac und iPad

Der Zubehör-Anbieter Satechi hat mit der R1 und der R2 zwei neue Bluetooth-Fernbedienungen vorgestellt, die sich an Mac- und iOS-Nutzer richten, per USB-C-Kabel geladen werden können und in den USA für jeweils 45 US-Dollar in den Mark gestartet sind.

Satechi R1 für Präsentationen

Die mit fünf Tasten ausgestattete Satechi R1 hat dabei Arbeitsumgebungen im Blick und zielt auf Nutzer, die ihre Rechner häufig für Präsentationen und Vorträge nutzen. Hier unterstützt die Bluetooth-Fernbedienungen Vorwärts- und Rückwärts-Tasten zur Präsentations-Steuerungenm integriert einen Laserpointer und besitzt gesonderte Tasten zum Einblenden der Tastatur und dem Ausschalten des Bildschirms.

Dank Bluetooth 5.0 wenig energiehungrig, sollen Entfernungen von bis zu 10 Meter zum Mac überbrückt werden können. Im Lieferumfang der R1 ist das USB-C-Kabel zum Aufladen enthalten.



Satechi R2 für Multimedia

Die ebenfalls mit einem Bluetooth 5.0-Modul ausgestattete Satechi R2 bewirbt sich ihrerseits als Multimedia-Fernbedienung zum Steuern von Musik- und Videowiedergabe. Diese wird mit Hilfe eines Steuerkreuzes kontrolliert. Zudem stehen gesonderte Tasten für die Sprachsteuerung mit Siri, das Einblenden der Tastatur und die Stummschaltung zur Verfügung.

Die Tasten der Satechi R2 sind doppelt beschriftet, da sich die Bluetooth-Fernbedienungen ab Werk auf zwei Modi versteht und zwischen dem Multimedia-Mode und dem Presentation-Mode hin und her wechseln kann.

Nach Angaben des Anbieters unterstützt die Satechi R2 PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slides und Prezi im so genannten Presentation-Mode. Im Multimedia-Mode werden Apple Music, Spotify, Pandora, YouTube, und die meisten Medien-Applikationen unterstützt.

Neu ohne Deutschland-Termin

Wann genau die beiden neuen Satechi-Fernbedienungen, die das Erbe der Satechi Aluminium Wireless Remote antreten, auch in Deutschland erhältlich sein werden ist aktuell noch unklar.