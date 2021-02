„Apple Week“ startet bei MediaMarkt: AirPods, MacBooks, HomePod mini

Die Elektronik-Kette MediaMarkt hat ihre MediaMarkt Club-Mitglieder aktuell per E-Mail als erste auf den Start der „Apple Week“ aufmerksam gemacht, die noch bis zum 27. Februar zahlreiche Aktionsangebote auf Apple-Hardware in Aussicht stellt.

Die gelisteten Artikel werden dabei jeweils ab einem Bestellwert von mindestens 59 Euro versandkostenfrei Angeboten und lassen sich alle auf dieser Übersichtsseite studieren.

MacBooks, AirPods, HomePod mini

Unter anderem bietet MediaMarkt Apples AirPods Pro für 209 Euro an und liegt damit 70 Euro unter Apples unverbindlicher Preisempfehlung. Die regulären AirPods gibt es für 166 Euro mit drahtlosen Ladecase. Apple MacBook Pro mit M1-Prozessor wird 200 Euro unter dem UVP für 1299 Euro angeboten.

Der HomePod mini wird für 96,50 statt 99 Euro angeboten – hier lockt weniger der Preis, sondern die sofortige Verfügbarkeit.

„Tauchen Sie ein in die fantastische Welt von Apple und erleben Sie sensationelle Aktionsangebote für iPhone, iPad, Mac, AirPods und Apple-Zubehör. Bereit für noch mehr? Entdecken Sie unsere exklusiven Serviceleistungen.“

6 Monate Apple Music kostenlos

Weiterhin lockt MediaMarkt mit einem halbjährigen Gratis-Zugang zu Apple Music, der allen Club-Mitgliedern auf dieser Sonderseite angeboten wird und zwei Voraussetzungen in den Teilnahmebedingungen aufführt. Man muss bereits MediaMarkt-Club-Mitglied sein und im Aktionszeitraum (also bis 30. April) einen Einkauf tätigen.

Für diesen bekommen man einen Apple Music-Gutschein über sechs Monate, den man anschließend bis spätestens zum 15.06.2021 einlösen kann.

Im Kleingedruckten der Aktion heißt es, dass diese ausschließlich von Neukunden beansprucht werden kann, ähnliche Apple Music-Aktionen in der Vergangenheit (etwa das Shazam-Spezial) waren in Abhängigkeit vom verstrichenen Zeitraum seit dem ersten Probemonat, immer wieder aber auch für ehemalige Apple Music-Nutzer verfügbar. Solltet ihr also ohnehin einen homePod mini bestellen, dann lohnt sich auch für Bestandskunden zumindest der Einlöse-Versuch.