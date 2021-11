Satechi-Hubs für die neuen M1-iMacs erhältlich

Satechi bietet seinen Klammer-Hub für den neuen iMac jetzt auch in Deutschland an. Das speziell für den iMac 24-Zoll entwickelte Zubehör lässt sich zum Preis von 54,99 Euro bestellen.

Der neue USB-C-Hub von Satechi adressiert den Umstand, dass Apple dem iMac keine Anschlüsse an der Gerätefront spendiert, sondern diese allesamt nur auf der Rückseite des Rechners zu finden sind. Der Hub ist so konzipiert, dass er sich mit einer Klemmschraube am Gehäuse des neuen iMac befestigen lässt. Über eine USB-C-Verbindung werden dann neben einem USB-C- auch drei USB-A-Anschlüsse sowie Kartenleser für microSD- und SD-Karten an der Gerätefront bereitgestellt.

Beim Blick auf die Anschlüsse ist wichtig zu erwähnen, dass es sich hier ausschließlich um Standard-Datenports handelt, also weder eine Ladefunktion noch die Möglichkeit zur Übertragung von Video bereitsteht.

Aktuell ist der neue Satechi-Hub hierzulande nur in silberfarbenen Aluminiumdesign verfügbar. Der Hersteller plant jedoch auch den Verkauf weiterer, zum iMac 24-Zoll passenden Farben. Auf seiner Internationalen Webseite listet Satechi bereits eine Variante in Blau.

Der neue Hub lässt sich ausschließlich mit dem in diesem Jahr vorgestellten iMac 24-Zoll verwenden. Ein vergleichbares Gerät für ältere iMac-Modelle ist zum Preis von 49 Euro separat erhältlich.

USB-C-Desktop-Hub als Alternative

Als Alternative ist der ebenfalls nun auch in Blau erhältliche USB-C Combo-Hub von Satechi zu erwähnen. Dieser auch in Silber und Space Grau erhältliche Desktop-Hub ist ebenfalls für die Verwendung am iMac vorgesehen und stellt drei USB-A-Anschlüsse sowie Kartenleser für microSD- und SD-Karten bereit.

Das Zubehör wird ebenfalls über ein fest verbundenes USB-C-Kabel mit dem iMac verbunden und ist für die Platzierung auf dem Tisch vorgesehen. Dementsprechend lässt sich der Combo-Hub nicht nur mit verschiedenen iMac-Modellen, sondern beispielsweise auch Apple-Notebooks oder Geräten anderer Hersteller verwenden.

Die neue blaue Variante des USB-C-Combo-Hub wird zum Preis von 36,90 Euro angeboten. In den Farben Silber und Space Grau ist das Zubehör für ein klein wenig teurer.