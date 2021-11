Disney+ wächst auf 118,1 Millionen Nutzer

Um die starken Zahlen von Disney+ in Relation zu setzen, muss man allerdings anmerken, dass der Videodienst im Rahmen seiner Expansionspolitik auch für Endkunden attraktive Kooperationen eingeht. In Deutschland sind hier beispielsweise die verschiedenen Telekom-Pakete zu nennen, über die sich der Monatspreis für Disney+ von den regulären 8,99 Euro auf vorübergehend bis zu 5 Euro senken lässt.

Netflix liegt mit weltweit knapp 214 Millionen Abonnenten weiterhin an der Spitze der Anbieter in diesem Bereich. Im Zusammenhang mit Disney+ ist auch der hierzulande nicht verfügbare Videodienst Hulu eine Erwähnung wert. Das Angebot gehört ebenfalls zu Disney und spült dem Unternehmen nach aktuellem Stand nochmals weitere 43,8 Millionen zahlende Video-Abonnenten ins Haus.

Dergleichen bestätigen auch die letzten für Deutschland verfügbaren Vergleichszahlen von JustWatch . Zwar führen Netflix und Prime Video den Markt hier weiterhin mit deutlichem Abstand an, Disney+ rückt diesen beiden Spitzenreitern jedoch stetig näher. Apple TV+ wird in dieser Statistik dagegen mit einem eher bescheidenen Marktanteil gelistet, der zudem keinerlei Dynamik zeigt.

Gegen dieses enorme Wachstum im Jahresvergleich fallen die 2,1 Millionen Nutzer, die Disney+ in den drei Monaten seit dem letzten, Anfang Juli abgeschlossenen Quartal zulegen konnte, beinahe bescheiden aus. Doch steht außer Frage, dass Disney+ in den nun zwei Jahren seit seinem Start einen außergewöhnlichen Aufstieg hingelegt hat, und sich mit diesem Erfolg keinesfalls zufrieden gibt.

