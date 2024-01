EcoFlow DELTA Pro Ultra: Haus-Stromspeicher auf Rollen

EcoFlow hat die nächste Stufe seiner portablen Stromspeicherlösungen vorgestellt. Die Powerstation DELTA Pro Ultra ist vorrangig als Stromversorgungssystem für Privathaushalte gedacht, lässt sich aber auf die passend dazu erhältlichen Räder geschnallt auch flexibel im Haus und unterwegs einsetzen. Dank verschiedener Erweiterungsoptionen ist das Gerät zudem in der Lage, größere Häuser mit Energie zu versorgen.

Als Einzelkomponente kommt die DELTA Pro Ultra mit einer Kapazität von 6 kWh, die sich mithilfe von Zusatzmodulen auf bis zu 90 kWh erweitern lässt. Hier sollten wir allerdings gleichmal den Preis ins Auge fassen, der Einführungspreis des zunächst nur in den USA erhältlichen Basisprodukts liegt bei 4.999 Dollar, später soll dieser dann auf 5.799 Dollar steigen. Für dieses Geld bekommt man die besagten 6 kWh Batteriespeicher in Verbindung mit einem integrierten Wechselrichter. Die Powerstation kann dann über die Steckdose, mit Gasgeneratoren oder im besten Fall natürlich über Solarpanele geladen werden – hier ist laut Hersteller die nahtlose Integration in bestehende Dachsolarsysteme möglich.

Angeschlossene Verbraucher können eine Maximalleistung von 7.200 Watt beziehen. Wenn dies nicht ausreicht, bietet EcoFlow zum Preis von 1.899 Dollar sein neues Smart Home Panel 2 an, über das sich mehrere der neuen Geräte bis zu einer Gesamtleistung von 21,6 kWh skalieren lassen.

Notstromversorgung mit minimaler Umschaltzeit

Das neue Smart Home Panel integriert die EcoFlow DELTA Pro Ultra vollständig in das Energiemanagement des Hauses und soll nicht nur die Eigennutzung optimieren, sondern auch einen automatischen Wechsel zwischen Netz- und Notstrombetrieb ermöglichen. Umschaltzeiten von weniger als 20 Milisekunden garantieren hier einen nahtlosen Wechsel zur Batterieversorgung. Für Geräte, die direkt mit dem Wechselrichter der DELTA Pro Ultra verbunden werden, kann die Umschaltung sogar komplett ohne Unterbrechung erfolgen. Das neue EcoFlow-System setzt auf LFP-Batterien, die bei täglicher Nutzung mindestens zehn Jahre laufen, bevor sie 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität erreichen.

EcoFlow bietet die beiden Neuheiten zunächst ausschließlich in den USA an. Der Hersteller hat noch nicht verlauten lassen, ob und wann für den europäischen Markt angepasste Varianten in den Handel kommen.