AppleCare One startet auch in Deutschland

Apples neues Geräteschutz-Abo AppleCare One kommt auch nach Deutschland. In der vergangenen Woche hat Apple das neue Serviceangebot in den USA vorgestellt. Jetzt wurde AppleCare One auch offiziell für Deutschland angekündigt. Der Abschluss von AppleCare One soll ab dem 4. August über die Apple-Webseite, in Apple Stores sowie direkt auf iPhone, iPad oder Mac möglich sein. Voraussetzung ist, dass die Geräte die von Apple festgelegten Bedingungen erfüllen.

Der neue Tarif startet bei 20,99 Euro pro Monat und umfasst bis zu drei Geräte. Weitere Produkte können gegen einen Aufpreis von jeweils 5,99 Euro pro Monat hinzugefügt werden.

Ein Tarif für mehrere Geräte

Das neue Angebot soll die Leistungen von AppleCare+ laut Apple einfacher und flexibler bereitstellen. Man habe damit zum Einheitspreis die Sicherheit, dass alle qualifizierten Produkte abgedeckt sind. AppleCare ist nicht mit den gesetzlichen Vorgaben zur Gewährleistung zu verwechseln. Die Versicherung deckt beispielsweise Schäden nach einem Sturz sowie den Austausch eines nicht mehr ausreichend leistungsfähigen Akkus ab.

AppleCare One in den USA – Die deutsche Webseite ist noch nicht aktualisiert

AppleCare One richtet sich vor allem an Nutzer mit mehreren Apple-Geräten. So lassen sich darüber beispielsweise ein iPhone, eine Apple Watch und ein iPad zum Einheitspreis gemeinsam absichern. Bislang war hier für jedes Gerät ein separater AppleCare-Vertrag nötig.

Auch ältere Geräte lassen sich absichern

Neu ist auch, dass sich auch Apple-Geräte mitversichern lassen, die bereits bis zu vier Jahre alt sind. Voraussetzung ist allerdings, dass sie sich in einem guten Zustand befinden. Gegebenenfalls ist vor der Aufnahme eine technische Prüfung erforderlich, die entweder online oder direkt in einem Apple Store durchgeführt wird.

AppleCare+ erweitert Schutz für iPad und Apple Watch

Parallel zur Einführung von AppleCare One erweitert Apple auch AppleCare+ für iPad und Apple Watch. Erstmals steht für diese beiden Gerätekategorien auch in Deutschland der Schutz bei Diebstahl und Verlust integriert. Auch beim iPad und der Apple Watch ist der Schutz vor Diebstahl und Verlust auf maximal zwei Fälle pro Jahr begrenzt.