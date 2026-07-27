Kombi-Tarif für mehrere Geräte
AppleCare One startet auch in Deutschland
Apples neues Geräteschutz-Abo AppleCare One kommt auch nach Deutschland. In der vergangenen Woche hat Apple das neue Serviceangebot in den USA vorgestellt. Jetzt wurde AppleCare One auch offiziell für Deutschland angekündigt. Der Abschluss von AppleCare One soll ab dem 4. August über die Apple-Webseite, in Apple Stores sowie direkt auf iPhone, iPad oder Mac möglich sein. Voraussetzung ist, dass die Geräte die von Apple festgelegten Bedingungen erfüllen.
Der neue Tarif startet bei 20,99 Euro pro Monat und umfasst bis zu drei Geräte. Weitere Produkte können gegen einen Aufpreis von jeweils 5,99 Euro pro Monat hinzugefügt werden.
Ein Tarif für mehrere Geräte
Das neue Angebot soll die Leistungen von AppleCare+ laut Apple einfacher und flexibler bereitstellen. Man habe damit zum Einheitspreis die Sicherheit, dass alle qualifizierten Produkte abgedeckt sind. AppleCare ist nicht mit den gesetzlichen Vorgaben zur Gewährleistung zu verwechseln. Die Versicherung deckt beispielsweise Schäden nach einem Sturz sowie den Austausch eines nicht mehr ausreichend leistungsfähigen Akkus ab.
AppleCare One in den USA – Die deutsche Webseite ist noch nicht aktualisiert
AppleCare One richtet sich vor allem an Nutzer mit mehreren Apple-Geräten. So lassen sich darüber beispielsweise ein iPhone, eine Apple Watch und ein iPad zum Einheitspreis gemeinsam absichern. Bislang war hier für jedes Gerät ein separater AppleCare-Vertrag nötig.
Auch ältere Geräte lassen sich absichern
Neu ist auch, dass sich auch Apple-Geräte mitversichern lassen, die bereits bis zu vier Jahre alt sind. Voraussetzung ist allerdings, dass sie sich in einem guten Zustand befinden. Gegebenenfalls ist vor der Aufnahme eine technische Prüfung erforderlich, die entweder online oder direkt in einem Apple Store durchgeführt wird.
AppleCare+ erweitert Schutz für iPad und Apple Watch
Parallel zur Einführung von AppleCare One erweitert Apple auch AppleCare+ für iPad und Apple Watch. Erstmals steht für diese beiden Gerätekategorien auch in Deutschland der Schutz bei Diebstahl und Verlust integriert. Auch beim iPad und der Apple Watch ist der Schutz vor Diebstahl und Verlust auf maximal zwei Fälle pro Jahr begrenzt.
Da man die selbe Apple id braucht, kann man leider die Geräte von den Kindern zb. mitversichern
* nicht
Geil!
Bei der kleinsten Apple Watch zahlt man sogar drauf, die kostet regulär nur 3,99€ pro Monat. Für 3 Geräte zahlt man dann 37€ pro Monat oder 444€ im Jahr. Ich würde mir das Geld sparen und mir früher ein Nachfolgergerät kaufen
Für drei Geräte zahlt man doch 20,99 nicht 37€.
Oder wie kommst du auf 37€
Ah, die 20,99€ beinhalten schon 3 Geräte?! Dachte man müsste pro Gerät 5,99€ extra zahlen
diese Abo, in dem man auch die Geräte bekommt, gibt es hier von Apple aber immer noch nicht
Darum geht es in dem Artikel auch nicht. Es geht um Apple Care One, nichts anderes hat der Artikel beschrieben.
Leider verlockend
Apple:
Füge Geräte hinzu, die du bereits besitzt. Die meisten Geräte, die weniger als vier Jahre alt und in einem guten Zustand sind, können zu deinem Vertrag hinzugefügt werden – direkt von deinem iPhone, iPad oder Mac aus.
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D.h. dass auch die Geräte ohne bestehenden Schutz hinzugefügt werden können?
Wenn dem so ist, dann wäre das eine große Änderung zu dem bisherigen AppleCare.
Dort gab es immer eine Frist, 90 Tage oder so ab Kauf oder erste Verwendung.
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Ich habe ein iPhone 17 Pro mit Apple Care++, 15 Euro im Monat.
Ein MacBook Air M2 und Apple Watch Ultra 2 ohne Versicherung.
Wenn ich das auf 21 Euro im Monat erweitern könnte, dann wäre ich dabei.
Das gibt es aber schon länger als eine Woche in den USA. Mindestens ein Jahr schon oder?
Kann man auch bestehende Verträge da reinmigrieren?
Ich habe mehrere Geräte, die noch Gewährleistung haben, sich jedoch NICHT hinzufügen lassen. Irgendwas stimmt an der Aussage also nicht.
Na endlich! Seit der Einführung von Apple Care one in den USA hielt ich ständig Ausschau nach Neuigkeiten, ob und wann es in Deutschland erhältlich sein wird. Wenn ich mich nicht irre, könnte das doch auch den Gebrauchtmarkt attraktiver machen. Wenn man vorhat, ein gebrauchtes Apple-Gerät zu kaufen und es noch die Bedingungen erfüllt, wie die vorgegebenen vier Jahre (gehe von der aller ersten Aktivierung aus) und einer Prüfung von Apple, könnte man sich ja theoretisch mit einem nachträglichem Apple Care absichern, oder sehe ich das falsch? Wie auch immer. Einen weiteren Vorteil sehe ich darin, dass sich der Flickenteppich von Abbuchungen an verschiedenen Tagen im Monat für die Geräte, die man abgesichert hat, endlich ein Ende hat! Was denken die anderen darüber? Erkennt ihr einen eventuellen Nachteil von Apple Care one?
Für mich die mit Abstand interessanteste Neuerung ist, dass es somit erstmalig einen Diebstahl-/Verlustschutz für die Watch und für das iPad gibt.
Das einzige was mich irritiert ist das Alter mit max. 4 Jahren. Habe ein älteres iPad Pro für welches ich einen laufenden AppleCare Vertrag habe. D.h. Ich kann es da nicht inkludieren?!