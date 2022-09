CubeNest präsentiert Alu-Mauspad mit integriertem Qi-Ladegerät

Das neue Mauspad ist ab sofort in den Farben Silber und Grau in Deutschland erhältlich. Der Verkaufspreis liegt bei 63,99 Euro. Damit verbunden allerdings der Hinweis, dass ein Netzteil für das integrierte Qi-Pad nicht, sondern nur das Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten ist. Hier wird ein USB-C-Adapter mit mindestens 20 Watt empfohlen.

Mit seinen Abmessungen von 296 x 198 mm ist das neue CubeNest-Mauspad nur minimal kleiner als ein DIN-A4-Blatt. Dementsprechend gilt es wohl allem voran erstmal zu prüfen ob man eine Ablage in dieser Größe vernünftig auf dem Schreibtisch unterbringen kann. Das drahtlose Lademodul selbst sitzt dagegen eher dezent rechts oben in der Ecke und lässt sich dem Hersteller zufolge gleichermaßen mit MagSafe-iPhones und sonstigen Geräten verwenden, die den drahtlosen Ladestandard Qi unterstützen.

Die aktuelle Produktneuheit von CubeNest würden wir eher in der Rubrik exotisches Zubehör platzieren. Der Hersteller bietet jetzt ein Mauspad mit integriertem Ladegerät an.

