Satechi bietet USB-C-Multiport-Adapter mit Dual-HDMI an

Satechi hat seinen mit zehn Anschlussmöglichkeiten ausgestatteten USB-C Multiport MX Adapter in Deutschland in den Handel gebracht. Das für MacBook, iMac und iPad beworbene Zubehör wird über Cyberport zum Preis von 179,99 Euro und bei Amazon nochmal 10 Euro günstiger angeboten.

