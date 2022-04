Fehlende Episoden bei Disney+ aufgrund von technischem Fehler

Disney+ gibt mit Blick auf die bei einem Teil der über den Videodienst verfügbaren Serien fehlenden Episoden Entwarnung. Anders als teilweise vermutet handelt es sich hier nicht um eine gezielte Beschneidung der Inhalte, sondern um einen technischen Fehler.

Die Tatsache, dass bei etlichen über Disney+ verfügbaren Serien einzelne Episoden nicht verfügbar sind, hat für Unmut und Spekulationen unter den Nutzern gesorgt. Betroffen sind hier offenbar auch erfolgreiche Serien wie Ducktales, Agent Carter, Hannah Montana, Once Upon A Time oder Ultimate Spider Man und deren Verfügbarkeit in zahlreichen Ländern.

Screenshot: TechCrunch

In einer Stellungnahme gegenüber dem Onlinemagazin TechCrunch ließ Disney+ nun verlauten, dass es sich hier um einen Fehler handelt, von dem ein Teil der über den Videodienst verfügbaren Serien betroffen ist und der auch nur bei einigen Abonnenten von Disney+ auftritt. Man arbeite aktiv an der Lösung dieses Problems.

Billie Eilish mit Gastrolle bei den Simpsons

Aktuell rührt Disney+ in Deutschland die Werbetrommel für den neuen Kurzfilm „Billie trifft Lisa“ mit Billie Eilish in der Hauptrolle. Die Musikerin hat in dem von Freitag an erhältlichen Video einen Gastauftritt bei den Simpsons: