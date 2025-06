Matter-Stehleuchten: Govee startet mit neuer Serie in den Sommer

Govee erweitert sein Angebot an hochwertiger Wohnraumbeleuchtung um drei neue Stehlampenmodelle, die jeweils unterschiedliche Einsatzzwecke bedienen und allesamt den Matter-Standard für die Smart-Home-Integration unterstützen.

Im Zentrum der Reihe steht die Tree Floor Lamp, die durch ihre flexibel ausrichtbaren Lichtquellen variabel einsetzbar ist. Die drei einzelnen Leuchtenköpfe lassen sich jeweils um 350 Grad horizontal und 90 Grad vertikal drehen. Zusätzlich kann der Abstrahlwinkel zwischen 30 und 90 Grad variiert werden, was eine gezielte Beleuchtung bestimmter Raumbereiche ermöglicht. Die Lampe eignet sich dadurch sowohl als Leselicht wie auch zur indirekten Raum- oder Akzentbeleuchtung.

Technisch basiert das Modell auf RGBWWIC-LEDs mit einer Lichtleistung von bis zu 1500 Lumen. Die Farbtemperatur lässt sich stufenlos zwischen 2700 und 6500 Kelvin anpassen. Über die zugehörige App stehen 64 voreingestellte Lichtmodi zur Verfügung. Die Bedienung kann wahlweise auch per Sprachsteuerung über Alexa oder Google Assistant erfolgen. Zusätzlich unterstützt das Gerät den offenen Matter-Standard für die Einbindung in bestehende Smart-Home-Umgebungen.

Fokus auf Raumlicht und Ambiente

Neben der Tree Floor Lamp bringt Govee zwei weitere Modelle an den Start. Die Uplighter Floor Lamp kombiniert drei Lichtzonen in einem Gerät. Während der obere Abschnitt eine indirekte Deckenbeleuchtung erzeugt, sorgt ein mittleres RGBIC-Lichtelement für Farbeffekte. Der untere Teil liefert mit bis zu 1000 Lumen funktionale Helligkeit für Arbeits- oder Wohnbereiche. Eine Tageslichtautomatik passt die Lichtintensität auf Wunsch dynamisch an die Umgebungsverhältnisse an.

Das dritte Modell der Serie, die Torchiere Floor Lamp, setzt auf eine flächige und augenschonende Ausleuchtung. Drei individuell steuerbare RGB-Zonen ermöglichen harmonische Farbverläufe. Integrierte Mikrofone, wie sie bei allen drei Lampen vorhanden sind, passen die Lichtstimmung im Musikmodus an den Klang der Umgebung an. Das gebogene Linsendesign sorgt dafür, dass die Übergänge zwischen den Lichtzonen weich bleiben und dunkle Bereiche vermieden werden.

Marktstart, Spezifikationen, Preise

Alle drei neuen Modelle werden noch heute über den Govee-Onlineshop sowie Amazon erhältlich sein. Die Tree Floor Lamp wird zum Preis von 169,99 Euro angeboten. Die Uplighter Floor Lamp liegt bei 189,99 Euro, die Torchiere Floor Lamp ist für 139,99 Euro gelistet.