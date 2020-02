Santala HomeKit LED Lightstrip in Deutschland erhältlich

Der mit HomeKit kompatible Smart LED Lightstrip von Santala ist jetzt auch in Deutschland erhältlich. Der zwei Meter lange WLAN-Leuchtstreifen wird über Amazon zum Preis von 46,99 Euro vertriebe. Für die gebotene Leistung ein stolzer Preis, somit erwähnen wir die Verfügbarkeit eher der Vollständigkeit halber.

Zur Einordnung: Santala gibt die Leuchtkraft mit 480 Lumen an. Damit spielt der Streifen in der Klasse von Produkten wie sie Koogeek oder iHaper ebenfalls mit WLAN-Anbindung teils schon für weniger als 30 Euro im Programm hatten. Osram verkauft seinen Bluetooth-Lightstrip mehr oder weniger dauerhaft für rund 20 Euro. All diese günstigen Varianten spielen im Bereich zwischen 480 und 600 Lumen.

Wer es heller vielleicht auch etwas brillanter will, muss tiefer in die Tasche greifen. Anbieter wie Eve oder auch Philips Hue (Bridge erforderlich) geben die Lichtleistung ihrer Produkte mit bis zu 1800 Lumen an, allerdings müsst ihr hier auch mindestens 55 Euro, für den Eve Light Strip sogar ab 70 Euro aufwärts investieren.

Einen Vorteil des Santala-Strip gegenüber den teureren Lösungen ist allerdings erwähnenswert. Wie auch die vergleichbaren Produkte von Koogeek und iHaper hat der Hersteller einen Ein-Aus-Schalter ins Kabel integriert und bietet hier zusätzliche Flexibilität zur Steuerung per Siri oder App. Der Hersteller bezeichnet seinen Lightstrip auch als „wasserdicht“, die Tatsache, dass der Controller (die kleine Box mit dem Schalter) allerdings nicht wasserdicht ist, dürfte diese Einstufung deutlich relativieren.