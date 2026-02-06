SanDisk: USB-Sticks und Speicherkarten im WM-Design

SanDisk bietet die anlässlich der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft ins Programm genommenen Sondereditionen seiner USB-Speichergeräte jetzt auch in Deutschland an. Die in verschiedenen Ausführungen verfügbaren Flash-Module sind offiziell für den FIFA World Cup 2026 lizenziert. Als Zielgruppe beschreibt der Hersteller Fußballfans, die Fotos und Videos von aufgenommenen Spielzügen in Sekundenschnelle übertragen wollen – na wenn sich das mal mit den vergebenen Übertragungsrechten vereinbaren lässt.

Generell kann man es aber auf jeden Fall positiv bewerten, dass sich SanDisk vom eintönigen Standarddesign der Speichermedien verabschiedet und für mehr Abwechslung sorgt. Der Anbieter hat auch diverse Designs für Nicht-Fußballfans im Programm und bedruckt seine Speichersticks und SSDs inzwischen unter anderem mit Blumen, Wassermelonen, Drachen, Comicfiguren oder Smileys.

Trillerpfeifen-Speicherstick

Für seine Fußball-Edition hat sich SanDisk noch etwas mehr ins Zeug gelegt und bietet hier auch einen Speicherstick im Trillerpfeifengehäuse an, der mit einem passenden Lanyard ausgestattet in fünf verschiedenen Farbvarianten erhältlich ist. Mit 64 GB bezahlt man hier 30,99 Euro und mit 128 GB muss man 50,99 Euro investieren.

Portable SSD

Die ebenfalls im WM-Design gehaltene Portable SSD mit 1 TB Speicher lässt sich zum Preis von 237,99 Euro beim Hersteller bestellen.

SDXC- und CFexpress-Karten

Für die 128 GB große Sandisk SDXC-Karte im WM-Design muss man 304,99 Euro hinlegen. Der Hersteller verspricht für diesen Preis eine langlebige und gegen Staub und Wasser geschützte Speicherkarte mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300 MB/s. Und zu guter Letzt bietet SanDisk im Rahmen seiner World-Cup-Edition noch eine CFexpress-Speicherkarte mit 256 GB Speichervolumen an, die mit einer Hersteller-Preisempfehlung von 355,99 Euro versehen ist.

Die WM-Speicherprodukte von SanDisk dürften zeitnah auch über andere Vertriebswege erhältlich sein.