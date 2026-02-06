Prime Video: 5-Euro-Gutschein und jede Menge 99-Cent-Filme

Wenn ihr eine Prime-Mitgliedschaft bei Amazon habt, könnt ihr mal ein wenig im Prime-Video-Bereich der Amazon-Webseite umherblicken. Uns wurde da heute Vormittag ein 5-Euro-Gutschein für Kauf- und Leihfilme aus dem Angebot von Prime Video angezeigt.

Das Angebot gilt laut Amazon nur für eine ausgewählte Kundengruppe. Wir wissen nicht, womit der Anbieter die Verfügbarkeit verknüpft und wie groß die Gruppe der Begünstigten letztendlich ist.

Wenn ihr den Gutschein angezeigt bekommt, könnt ihr ihn auf jeden Fall aktivieren, ohne dabei irgendeine Verpflichtung einzugehen. Der Rabattbetrag ist dann 30 Tage lang gültig und wird automatisch beim Kaufen oder Ausleihen eines Prime-Video-Titels angerechnet. Amazon berücksichtigt den Rabatt auch direkt bei der Preisanzeige im Prime-Video-Bereich.

200 Filme für je 99 Cent

Alle Prime-Abonnenten können derweil auf die neue 99-Cent-Aktion von Prime Video zugreifen. Insgesamt stehen hier dieses Mal mehr als 200 Filme zur Auswahl, die jeweils zum Preis von 99 Cent ausgeliehen werden können.

Die Konditionen dieser regelmäßig stattfindenden Sonderaktion dürften inzwischen bekannt sein. Der Sonderpreis von 99 Cent gilt nur bis Sonntag. Allerdings habt ihr 30 Tage Zeit, um die geliehenen Filme anzusehen. Somit kann man sich hier auch gleich das Unterhaltungsprogramm für den kompletten Monat zusammenstellen, sofern man nicht schon mit anderen Streaming-Angeboten und dem Free-TV ausreichend versorgt ist.

Das Angebot ist der großen Anzahl von Filmen entsprechend sehr gemischt. Neben diversen einigermaßen aktuellen Titeln finden sich auch zahlreiche alte Schinken und TV-Produktionen, die bei Amazon zweitverwertet werden.

Für ein Probeabo von Amazon Prime wird vermutlich keiner unserer Leser mehr qualifiziert sein. Ansonsten wäre dies eine Möglichkeit, auch ohne aktives Prime-Abonnement auf das Angebot zugreifen zu können.