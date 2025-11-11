Lieferengpässe: Ein neuer HomePod mini scheint weiter im Rennen

Der amerikanische Elektronikhändler B&H Photo Video kurbelt die Spekulationen darüber an, ob Apple vor Jahresende noch weitere neue Hardware vorstellt. Auf der Webseite des Unternehmens werden sämtliche Modelle des HomePod mini als „Nicht mehr verfügbar“ oder „Eingestellt“ angezeigt und sind nicht mehr erhältlich.

Schon über die vergangenen Wochen hinweg war der HomePod mini insbesondere in den USA bei einer wachsenden Zahl von Händlern gar nicht mehr oder nur noch eingeschränkt verfügbar. Gleichzeitig begleiten uns schon längere Zeit Spekulationen, denen zufolge Apple ein neues Modell des auch als Smarthome-Zentrale fungierenden Lautsprechers in Arbeit hat.

Ein Update für Apples Smart-Speaker scheint auch mit Blick auf die im Frühjahr erwartete Siri-Erweiterung unumgänglich. Die noch aktuellen HomePod-Modelle hinken in Sachen KI hinterher und haben nicht die benötigten Leistungsreserven an Bord, um Apple Intelligence mit seinen erweiterten Siri-Funktionen zu unterstützen.

HomePod mini bereits 5 Jahre alt

Apple hat den HomePod mini im November 2020 in den Handel gebracht. Der als auf Apple Home bezogene Alternative zum Echo von Amazon fungierende Lautsprecher feiert dieser Tage seinen fünften Geburtstag und hätte sich eine Aktualisierung sicherlich verdient.

Über grundsätzliche Leistungsverbesserungen hinaus könnte Apple bei einer überarbeiteten Version auch die integrierten Funk- und Smarthome-Komponenten auf den neuesten Stand bringen. Die Spekulationen beziehen sich hier insbesondere auf die Integration von Apples eigenem N1-Prozessor für drahtlose Verbindungen, der sich auch in den neuesten Modellen von iPhone, iPad Pro und MacBook findet.

Auch neues Apple TV weiter im Rennen

Ähnliche Gerüchte ranken sich seit geraumer Zeit auch um ein neues Modell der Set-Top-Box Apple TV. Spannend könnte es bereits morgen nach unserer Zeit werden. Angeblich ist für den Abend des heutigen Tages eine umfassende Umgestaltung der amerikanischen Apple-Ladengeschäfte angesetzt.