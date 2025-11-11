Teils als "Nicht mehr lieferbar" gelistet
Lieferengpässe: Ein neuer HomePod mini scheint weiter im Rennen
Der amerikanische Elektronikhändler B&H Photo Video kurbelt die Spekulationen darüber an, ob Apple vor Jahresende noch weitere neue Hardware vorstellt. Auf der Webseite des Unternehmens werden sämtliche Modelle des HomePod mini als „Nicht mehr verfügbar“ oder „Eingestellt“ angezeigt und sind nicht mehr erhältlich.
Schon über die vergangenen Wochen hinweg war der HomePod mini insbesondere in den USA bei einer wachsenden Zahl von Händlern gar nicht mehr oder nur noch eingeschränkt verfügbar. Gleichzeitig begleiten uns schon längere Zeit Spekulationen, denen zufolge Apple ein neues Modell des auch als Smarthome-Zentrale fungierenden Lautsprechers in Arbeit hat.
Ein Update für Apples Smart-Speaker scheint auch mit Blick auf die im Frühjahr erwartete Siri-Erweiterung unumgänglich. Die noch aktuellen HomePod-Modelle hinken in Sachen KI hinterher und haben nicht die benötigten Leistungsreserven an Bord, um Apple Intelligence mit seinen erweiterten Siri-Funktionen zu unterstützen.
HomePod mini bereits 5 Jahre alt
Apple hat den HomePod mini im November 2020 in den Handel gebracht. Der als auf Apple Home bezogene Alternative zum Echo von Amazon fungierende Lautsprecher feiert dieser Tage seinen fünften Geburtstag und hätte sich eine Aktualisierung sicherlich verdient.
Über grundsätzliche Leistungsverbesserungen hinaus könnte Apple bei einer überarbeiteten Version auch die integrierten Funk- und Smarthome-Komponenten auf den neuesten Stand bringen. Die Spekulationen beziehen sich hier insbesondere auf die Integration von Apples eigenem N1-Prozessor für drahtlose Verbindungen, der sich auch in den neuesten Modellen von iPhone, iPad Pro und MacBook findet.
Auch neues Apple TV weiter im Rennen
Ähnliche Gerüchte ranken sich seit geraumer Zeit auch um ein neues Modell der Set-Top-Box Apple TV. Spannend könnte es bereits morgen nach unserer Zeit werden. Angeblich ist für den Abend des heutigen Tages eine umfassende Umgestaltung der amerikanischen Apple-Ladengeschäfte angesetzt.
Man darf gespannt sein, wäre aber schön ein neues Apple TV. Man will es ja schließlich so lang wie möglich nutzen vor allem wegen den Software-Updates.
Glaube fest an einer Ankündigung noch im November.
Ich habe Sie nicht verstanden.
Schreibe Käse auf die Einkaufsliste. Ich rufe Mama an.
Bei mir hat sich jetzt bereits der zweite HomePod Mini verabschiedet. Die Touchfläche ist von Ghost-Touches betroffen und somit aktiviert er sich ständig ohne Zutun. Jetzt nur noch als Briefbeschwerer zu gebrauchen. Insofern wäre das Timing für mich gut. Obwohl man das Problem eigentlich nicht mit einem Neukauf belohnen sollte.