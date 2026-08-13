Samsung zieht bei Apples AirPods-Hörhilfe nach

Samsung erweitert seine Galaxy Buds um Funktionen, die Apple bereits seit 2024 mit den AirPods Pro anbietet. Die US-Behörde FDA hat die neue Hörgerätefunktion für Galaxy Buds3 Pro und Buds4 Pro freigegeben. Damit können die Ohrhörer bei leichter bis mittlerer Hörminderung als frei verkäufliches Hörgerät genutzt werden.

Ausgangspunkt ist ein Hörtest, der direkt über die Einstellungen eines kompatiblen Galaxy-Smartphones gestartet wird und etwa fünf Minuten dauert. Dabei werden beide Ohren einzeln über verschiedene Frequenzen getestet. Anschließend erstellt das System ein Audiogramm und unterscheidet zwischen normalem Hörvermögen sowie leichter, mittlerer, schwerer und hochgradiger Hörminderung.

Verstärkung wird individuell angepasst

Auf Grundlage dieses Ergebnisses verstärken die Galaxy Buds gezielt jene Frequenzen, die der Nutzer schlechter wahrnimmt. Hintergrundgeräusche lassen sich gleichzeitig reduzieren und über Beamforming sollen Stimmen vor dem Träger stärker hervorgehoben werden. Samsung verwendet dafür mit NAL-NL2 eine Anpassungsformel, die auch bei klassischen Hörgeräten eingesetzt wird.

Die Messergebnisse und Informationen zur Lärmbelastung landen zusätzlich in Samsung Health. Eine separate Anwendung ist für Hörtest und Hörhilfe nicht erforderlich. Für den vollständigen Funktionsumfang wird allerdings ein kompatibles Galaxy-Gerät mit mindestens One UI 8 vorausgesetzt.

Apple hatte zwei Jahre Vorsprung

Das Konzept erinnert deutlich an Apples Hörgesundheitsfunktionen. Die AirPods Pro können ebenfalls einen Hörtest durchführen und anschließend das Klangbild entsprechend dem individuellen Hörvermögen verstärken. Apple hatte für die AirPods Pro 2 bereits 2024 als erster Hersteller eine FDA-Zulassung für eine softwarebasierte, frei verkäufliche Hörgerätefunktion erhalten. Inzwischen wird die Funktion auch von den AirPods Pro 3 unterstützt.

Samsung will Hörtest und Hörgerätefunktion im vierten Quartal 2026 für Galaxy Buds3 Pro und Buds4 Pro freischalten. Neben den USA nennt das Unternehmen bislang lediglich „ausgewählte zugelassene Märkte“. Ob Deutschland direkt zum Start dazugehört, wurde noch nicht bestätigt.