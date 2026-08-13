Bis Oktober
Apple startet Back-to-School-Aktion: Bis zu 120 Euro extra
Apple hat seine jährliche Sonderaktion für Studierende in Deutschland gestartet. Vom 13. August bis einschließlich 22. Oktober gibt es beim Kauf ausgewählter Macs und iPads im Apple Store Bildung zusätzlich zu den regulären Bildungspreisen eine Apple-Geschenkkarte im Wert von bis zu 120 Euro.
Anders als im vergangenen Jahr verteilt Apple diesmal kein kostenloses beziehungsweise vergünstigtes Zubehör. Statt AirPods, Apple Pencil und Co. können Käufer selbst entscheiden, wofür sie das zusätzliche Guthaben später verwenden.
Diese Geräte nehmen teil
Die Höhe der Geschenkkarte richtet sich nach dem gekauften Gerät. Beim MacBook Pro gibt es 120 Euro, beim MacBook Air jeweils 80 Euro. Ebenfalls 80 Euro erhalten Käufer eines iPad Air oder iPad Pro.
Andere Geräte nehmen an der zeitlich begrenzten Aktion nicht teil. Das gilt beispielsweise für iPad, iPad mini, iMac und Mac mini. Auch das vergleichsweise günstige MacBook Neo bleibt außen vor, obwohl Apple das Notebook gerade auch als Einstiegsgerät für Studierende positioniert.
Die Bildungspreise starten aktuell bei 1.289 Euro für das MacBook Air und 2.089 Euro für das MacBook Pro. Das iPad Air ist im Education Store ab 749 Euro erhältlich, das iPad Pro startet bei 1.189 Euro.
Bildungsrabatt kommt noch obendrauf
Die Geschenkkarte ersetzt den normalen Bildungsrabatt nicht, sondern kommt zusätzlich hinzu. Apples vergünstigte Education-Preise gelten unabhängig von der aktuellen Aktion das ganze Jahr über.
Kaufberechtigt sind derzeit eingeschriebene und neu zugelassene Studierende an Hochschulen sowie Eltern, die für Studierende einkaufen. Auch Lehrkräfte und Hochschulmitarbeiter können die vergünstigten Preise nutzen. Online erfolgt die Überprüfung über UNiDAYS. Wer sich dabei mit seinem Apple Account anmeldet, bleibt anschließend ein Jahr lang verifiziert.
Die Sonderaktion läuft bis zum 22. Oktober 2026. Pro qualifiziertem Gerät und Käufer gibt es höchstens eine Geschenkkarte.
Nur Gutscheine? Das kann man ja vergessen dieses Jahr :(
Letzten Abschnitt gelesen?
Luki, was soll im letzten Abschnitt besonderes stehen? Den Edu Rabatt gibt es ja immer, da braucht es keine Aktion.
Mit den Gutscheinen ist man dieses Jahr zwar flexibler, aber das ist genauso ein deutlich schlechteres Angebot als letztes Jahr. Bei einem iPad sprechen wir von 70€ geringeren Wert im Vergleich zu den Optionen letztes Jahr, bei den MacBooks 80€.
Aber gut, auch Apple muss schauen, wo sie sparen können.
sicher, da steht ja nichts Neues ;)
Er schrieb etwas von „nur Gutscheine“ – das ist eben falsch.
Und die Preise sind – mit einem nun extra gegebenen, flexiblen Gutschein fair.
Man hätte einfach vor der Preiserhöhung kaufen sollen ^^
Und Schüler?
Die waren noch nie dabei.
Frag nur wegen „school“…
Studium als Weiterbildung sollte auch gehen oder? :)
Back to school, aber nix für Schüler. Hm. Wo es doch jetzt iPad-Klassen gibt.