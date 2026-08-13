Apple startet Back-to-School-Aktion: Bis zu 120 Euro extra

Apple hat seine jährliche Sonderaktion für Studierende in Deutschland gestartet. Vom 13. August bis einschließlich 22. Oktober gibt es beim Kauf ausgewählter Macs und iPads im Apple Store Bildung zusätzlich zu den regulären Bildungspreisen eine Apple-Geschenkkarte im Wert von bis zu 120 Euro.

Anders als im vergangenen Jahr verteilt Apple diesmal kein kostenloses beziehungsweise vergünstigtes Zubehör. Statt AirPods, Apple Pencil und Co. können Käufer selbst entscheiden, wofür sie das zusätzliche Guthaben später verwenden.

Diese Geräte nehmen teil

Die Höhe der Geschenkkarte richtet sich nach dem gekauften Gerät. Beim MacBook Pro gibt es 120 Euro, beim MacBook Air jeweils 80 Euro. Ebenfalls 80 Euro erhalten Käufer eines iPad Air oder iPad Pro.

Andere Geräte nehmen an der zeitlich begrenzten Aktion nicht teil. Das gilt beispielsweise für iPad, iPad mini, iMac und Mac mini. Auch das vergleichsweise günstige MacBook Neo bleibt außen vor, obwohl Apple das Notebook gerade auch als Einstiegsgerät für Studierende positioniert.

Die Bildungspreise starten aktuell bei 1.289 Euro für das MacBook Air und 2.089 Euro für das MacBook Pro. Das iPad Air ist im Education Store ab 749 Euro erhältlich, das iPad Pro startet bei 1.189 Euro.

Bildungsrabatt kommt noch obendrauf

Die Geschenkkarte ersetzt den normalen Bildungsrabatt nicht, sondern kommt zusätzlich hinzu. Apples vergünstigte Education-Preise gelten unabhängig von der aktuellen Aktion das ganze Jahr über.

Kaufberechtigt sind derzeit eingeschriebene und neu zugelassene Studierende an Hochschulen sowie Eltern, die für Studierende einkaufen. Auch Lehrkräfte und Hochschulmitarbeiter können die vergünstigten Preise nutzen. Online erfolgt die Überprüfung über UNiDAYS. Wer sich dabei mit seinem Apple Account anmeldet, bleibt anschließend ein Jahr lang verifiziert.

Die Sonderaktion läuft bis zum 22. Oktober 2026. Pro qualifiziertem Gerät und Käufer gibt es höchstens eine Geschenkkarte.