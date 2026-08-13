Google Pixel Tag kommt
Google Pixel Tag: Der AirTag bekommt Konkurrenz
Apple bekommt bei seinen AirTags einen neuen Konkurrenten – direkt von Google. Der Pixel Tag ist der erste von Google selbst entwickelte Gegenstandstracker und soll ab November Schlüssel, Taschen oder Reisegepäck über das Android-Netzwerk „Find Hub“ auffindbar machen.
Technisch ähnelt das Konzept stark dem AirTag. In der Nähe kommuniziert der Pixel Tag per Bluetooth, für die präzise Suche kommt zusätzlich Ultrabreitband (UWB) zum Einsatz. Ein kompatibles Android-Smartphone zeigt dabei Entfernung und Richtung zum Tracker an. Google kombiniert UWB zudem mit Bluetooth Channel Sounding.
Ist der Gegenstand weiter entfernt, hilft das Find-Hub-Netzwerk. Laut Google beteiligen sich daran mehr als eine Milliarde Android-Geräte. Standortinformationen werden dabei Ende-zu-Ende verschlüsselt übertragen. Apple nennt für sein „Wo ist?“-Netz ebenfalls mehr als eine Milliarde beteiligte iPhones, iPads und Macs.
Ein Knopf findet das Smartphone
Eine kleine Besonderheit gegenüber dem AirTag besitzt der Pixel Tag direkt am Gehäuse. Über eine Taste kann umgekehrt das gekoppelte Smartphone klingeln gelassen werden. Zusätzlich lässt sich der Tracker über eine Pixel Watch suchen oder per Gemini-Sprachbefehl über die Pixel Buds zum Klingeln bringen.
Der aus Edelstahl gefertigte Tracker ist nach IP67 gegen Wasser und Staub geschützt und besitzt einen integrierten Lautsprecher. Die austauschbare Batterie soll bis zu ein Jahr durchhalten. Einen Tracker können Nutzer mit bis zu zehn weiteren Personen teilen.
Ähnlicher Preis wie beim AirTag
Auch preislich orientiert sich Google eng an Apple. In den USA kostet ein Pixel Tag 29 US-Dollar, vier Stück werden für 99 Dollar angeboten. Der Verkaufsstart ist für den 11. November vorgesehen. Preise und Verfügbarkeit für Deutschland hat Google noch nicht konkretisiert.
Für die Einrichtung nennt Google mindestens Android 9. Bei kompatiblen Geräten erfolgt die Kopplung automatisch über Fast Pair. Die präzise UWB-Suche setzt allerdings ein Smartphone mit entsprechender Ultrabreitband-Hardware voraus.
Auch beim Schutz vor unerwünschtem Tracking arbeiten Apple und Google inzwischen zusammen. iPhones können Nutzer daher warnen, wenn sich ein fremder Pixel Tag über längere Zeit mit ihnen bewegt – ebenso wie Android-Geräte vor unbekannten AirTags warnen.
Mit UWB wird das tatsächlich eine äquivalente Konkurrenz
Das mit dem Smartphone finden sollte Apple auch endlich einführen, hätte ich schon oft genutzt. Gerade zuhause verlegt man das dann doch mal und so geht das finden schneller.
Stimme zu. Mit einer Apple Watch kann man das machen und ich benutze es durchaus öfter mal.
Wenn man ne Watch hat vermisst man das nicht. Aber ja, nette Funktion
Dafür verkauft Apple doch die Apple Watch :-P
ist ja logisch: ))
Meine Uhr habe ich aber schneller zur Hand als so ein AirTag.
Bei mir, zuhause zumindest, umgekehrt. Die watch lädt und der Schlüsselbund mit AirTag liegt griffbereit im Flur. Ein Knopfdruck wäre da super schnell. Aber danke für die Erinnerung, hab die Funktion bei der watch vergessen ◡̈
Zu Hause frage ich einfach Siri auf den HomePods. Da hätte ich im Zweifelsfall auch nichts zur Hand, was einen entsprechenden Dingefinder trägt.
Ist das finden der Dinger jetzt standardmäßig bei Android aktiviert? In der Vergangenheit war das ja bei vielen deaktiviert und so war das Netzwerk nicht so richtig effektiv.
Nett. Wenn sie dich jetzt noch auf einen Standard einigen könnten … man also die Google Dingens auch an einem Apple Gerät nutzen könnte und umgekehrt. Das wäre schön. Lasst mich träumen.
Wenigstens könnten sie die Tracking Netze gegenseitig öffnen.
Eigentlich müssten sie das sogar beide da sie ja daran interessiert sind Dich möglichst ‚einfach‘ ins andere Ökosystem zu bekommen. Das scheitert natürlich in Bereichen in denen der jeweils andere nichts hat oder in denen Hardware nicht kompatibel ist.
Welch großartige Idee!
Ich habe bereits 3 Airtags verloren, weil in der entsprechenden Umgebung nur Androiden unterwegs sind.
Xiaomi hat Tags mit denen das funktioniert. Die können ENTWEDER für Apple oder für Google eingerichtet werden !
Ich habe drei Wünsche an die AirTags:
– einen Knopf den ich frei belegen kann, z.B. eine Aktion zum Öffnen des Garagentors
– integriertes NFC, um ihn zum Beispiel an Türen zu halten zum Öffnen, wie die Apple Watch
– integrierter Bewegungssensor, um Benachrichtigungen auslösen
(auf Reisen möchte ich wissen, wenn mein Gepäck im Hotelzimmer beweget wurde, oder bei der Aufbewahrung etc.)
Also einen Bewegungssensor haben sie ja. Anders würde die Batterie auch nicht so lange halten. Sprich das Ding sendet sein „Hallo hier bin ich“ in erster Linie dann in die Welt, wenn es eine Bewegung feststellt. Liegt es bewegungslos irgendwo rum, macht es das nur in sehr großen Abständen, um das Vergessen durch das Netzwerk zu verhindern. Schließlich speichert Apple die Position nur für ein oder zwei Tage. Danach ist sie weg. Was du nicht bekommst, ist eine Push Nachricht, dass eine Bewegung festgestellt wurde. Finde ich aber auch nicht gerade wichtig.
NFC-Chips gibt’s als Aufkleber in AirTag-Größe.
Und wie öffnest du damit deine Haustür, wenn du es gegen das keypad hältst?
Ich habe auch von diesen Stickern und Trigger Aktionen, aber das ist nicht vergleichbar, wie HomeKit NFC.
Das soll schon richtig integriert sein.
Können die eigentlich nur noch kopieren ?
Richtig. Kann Apple nur noch kopieren. Warum haben sie einfach Tile kopiert. Chill mal ein wenig. Ich finde es gut, dass diese Geräte immer mehr Menschen zur Verfügung stehen. Ich habe Galaxy Tags von Samsung und die haben mir schonmal Schlüssel und Geldbörse gerettet. WENN einer der großen drei Hersteller hinterher hinkt in Sachen Innovation, dann eben Apple.
Es wird für Dich unfassbar sein…..aber Apple waren nicht die ersten welche solche „Tags“ entwickelt haben, und auch auf den Markt gebracht haben. So wie Apple in den letzten Jahren faktisch NIE der erste war – und auch nicht der Beste !
Mit Sicherheit immer nur der teuerste ;)
Na ja, in der Art der Ortung über UWB waren Apple die ersten…und wenn Apple was bringt was es vorher schon gab wird hier immer rumgehackt auf Apple, aber wenn Google das macht…dann ist ok… schon bisschen unsinnig