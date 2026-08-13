Google Pixel Tag: Der AirTag bekommt Konkurrenz

Apple bekommt bei seinen AirTags einen neuen Konkurrenten – direkt von Google. Der Pixel Tag ist der erste von Google selbst entwickelte Gegenstandstracker und soll ab November Schlüssel, Taschen oder Reisegepäck über das Android-Netzwerk „Find Hub“ auffindbar machen.

Technisch ähnelt das Konzept stark dem AirTag. In der Nähe kommuniziert der Pixel Tag per Bluetooth, für die präzise Suche kommt zusätzlich Ultrabreitband (UWB) zum Einsatz. Ein kompatibles Android-Smartphone zeigt dabei Entfernung und Richtung zum Tracker an. Google kombiniert UWB zudem mit Bluetooth Channel Sounding.

Ist der Gegenstand weiter entfernt, hilft das Find-Hub-Netzwerk. Laut Google beteiligen sich daran mehr als eine Milliarde Android-Geräte. Standortinformationen werden dabei Ende-zu-Ende verschlüsselt übertragen. Apple nennt für sein „Wo ist?“-Netz ebenfalls mehr als eine Milliarde beteiligte iPhones, iPads und Macs.

Ein Knopf findet das Smartphone

Eine kleine Besonderheit gegenüber dem AirTag besitzt der Pixel Tag direkt am Gehäuse. Über eine Taste kann umgekehrt das gekoppelte Smartphone klingeln gelassen werden. Zusätzlich lässt sich der Tracker über eine Pixel Watch suchen oder per Gemini-Sprachbefehl über die Pixel Buds zum Klingeln bringen.

Der aus Edelstahl gefertigte Tracker ist nach IP67 gegen Wasser und Staub geschützt und besitzt einen integrierten Lautsprecher. Die austauschbare Batterie soll bis zu ein Jahr durchhalten. Einen Tracker können Nutzer mit bis zu zehn weiteren Personen teilen.

Ähnlicher Preis wie beim AirTag

Auch preislich orientiert sich Google eng an Apple. In den USA kostet ein Pixel Tag 29 US-Dollar, vier Stück werden für 99 Dollar angeboten. Der Verkaufsstart ist für den 11. November vorgesehen. Preise und Verfügbarkeit für Deutschland hat Google noch nicht konkretisiert.

Für die Einrichtung nennt Google mindestens Android 9. Bei kompatiblen Geräten erfolgt die Kopplung automatisch über Fast Pair. Die präzise UWB-Suche setzt allerdings ein Smartphone mit entsprechender Ultrabreitband-Hardware voraus.

Auch beim Schutz vor unerwünschtem Tracking arbeiten Apple und Google inzwischen zusammen. iPhones können Nutzer daher warnen, wenn sich ein fremder Pixel Tag über längere Zeit mit ihnen bewegt – ebenso wie Android-Geräte vor unbekannten AirTags warnen.