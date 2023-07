Samsung ViewFinity S9: Neuer 27-Zoll-Monitor mit 5K-Auflösung

Der koreanische Technologie-Konzern Samsung hat den Verkauf eines neuen 5K-Monitor mit 27-Zoll Bilschirmdiagonale angekündigt und wird das neueste Modell der ViewFinity-Familie, den so genannten Samsung ViewFinity S9, bereits am 26. Juli in den Handel bringen.

Retina-Auflösung wie beim iMac

Der hochauflösende Monitor folgt auf den ViewFinity S8, der im vergangenen Sommer vorgestellt wurde, und trägt die Modellbezeichnung S90PC. Der 27-Zoll-Monitor besitzt eine native Auflösung von 5.120 px x 2.880 px und hat damit exakt die Retina-Auflösung, die Apple auch den letzten 27-Zoll-iMacs spendiert hat.

Der neue Samsung ViewFinity S9 wird mit Samsungs Smart-Calibration-Funktion ausgestattet sein, die die Farbkalibrierung mit Hilfe eines iPhones und der SmartThings-App zulässt.

Das matte Display setzt zudem auf Samsungs „Eye Care“-Feature, das blaue Lichtemissionen reduzieren und so zur Entspannung beanspruchter Augen beitragen können soll.

Kompatibel mit Mac und PC

Laut Samsung bietet der ViewFinity S9 eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten für Mac und PC, allerdings wird darauf hingewiesen, dass „bestimmte Geräte, die macOS 13 verwenden, möglicherweise nur eingeschränkt kompatibel“ sind. So bietet der Monitor seinem USb-C-Eingang auch Thunderbolt 4 und einen Mini-DisplayPort an.

FaceTime-Gespräche können über die SlimFit-Kamera geführt werden, die eine 4K-Auflösung von 3.840 px x 2.160 px bietet und mit der Auto-Framing-Funktion einen Folgemodus anbietet der euch im Bild zentriert.

Mit Fernbedienung, TV-Apps und Kamera

Wie inzwischen üblich integriert der ViewFinity S9 auch die Smart-TV-Apps von Samsung, kommt mit einer Fernbedienung und besitzt integrierte Lautsprecher.

Der ViewFinity S9 soll am 26. Juli in den Markt starten und wird in Deutschland mit einem Verkaufspreis von 1599 Euro gelistet.