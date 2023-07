QTS 5.1.0 ist da: QNAP verteilt neues NAS-Betriebssystem

Wer im Markt für einen Netzwerkspeicher ist und sein Freizeitbudget nicht mit dem Zusammenbau einer eigenen linux-Kiste belasten möchte, der entscheidet sich in der Regel zwischen den Geräten von QNAP und Synology. Beide Anbieter sind mit einem breiten Portfolio an NAS-Geräten am Markt vertreten, beide bieten umfangreich ausgestattete Betriebssysteme mit vielen Funktionen an und beide sind aktiv um eine schnelle Weiterentwicklung des gebotenen Funktionsumfangs bemüht.

Persönlich setzen wir auf die Geräte von Synology, da uns das Hardware-Design besser gefällt, die Benutzeroberfläche des DSM-Betriebssystems eher zusagt und wir die gute Unterstützung für Mobilgeräte zu schätzen wissen. Doch auch die QNAP-Lösungen erfreuen sich hierzulande großer Beliebtheit – immer wenn wir über Neuheiten von Synology schreiben, bekommen wir mindestens zwei Mails, die eine größere Aufmerksamkeit für die Konkurrenz von QNAP einfordern.

QTS 5.1.0 ist da

Zumindest heute kann QNAP unsere Aufmerksamkeit für sich verbuchen, hat der Anbieter aktuell doch sein neues Betriebssystem QTS 5.1.0 veröffentlicht und verspricht „wichtige Verbesserungen für Speicheranwendungen, Dienste und Verwaltung“.

Eines der für Bestandskunden wohl spannendsten Features: SMB Multichannel bündelt mehrere Netzwerkverbindungen für einen maximalen Datendurchsatz. Geschraubt wurde auch an der so genannten File Station, die zur Dateiverwaltung genutzt wird. Das Finder-Äquivalent der Netzwerkspeicher von QNAP hat eine neue Benutzeroberfläche erhalten und bietet nun eine umfangreiche Volltextsuche an. Über die mobile Applikation „QNAP Authenticator“ können sich Anwender fortan ohne Passwörter an den eigenen NAS-Systemen anmelden.

QNAP präsentiert alle neuen Funktionen des QTS 5.1.0 Betriebssystems auf dieser Übersichtsseite und bietet das Update über das offizielle Downloadcenter an.