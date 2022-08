Neues USB-C-Hub von Satechi: Ab iOS 12.3 ohne Mikrofon-Nutzung

Was uns beim Sichten der technischen Spezifikationen aufgefallen ist und so bislang noch von keinem (uns bekannten) Zubehör-Anbieter kommuniziert wurde: Satechi weist darauf hin , dass sich der integrierte Kopfhörer-Anschluss nur bis iOS 12.3 auch zur Nutzung von Headsets eignet. Sobald iOS 12.3 oder neuer installiert sind, entfällt die Mikrofon-Nutzung und die Buchse dient ausschließlich als Kopfhöreranschluss.

Das Hub selbst wird per USB-C mit dem iPad verbunden und kann wahlweise direkt an dieses angesteckt oder mit einem zusätzlichen USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten) auf Abstand gehalten werden.

Insert

You are going to send email to