Samsung T7: Externe SSD super kompakt und günstig

Mit der Samsung T7 ist eine der populärsten externen SSD aktuell ein ganzes Stück günstiger erhältlich. Die portable Speichererweiterung ist mit 1TB Speicherplatz für 89 Euro und mit 2 TB Speicherplatz für 179,99 Euro erhältlich. Normalerweise liegen diese Preise ein ganzes Stück höher.

Die Samsung T7 ist vor einem Jahr als Nachfolgemodell der T5 in den Handel gekommen und in etwa so groß wie eine Kreditkarte. Über USB-C verbunden, bringt es die externe Festplatte auf dem Papier auf bis zu 1.050 MB/s Schreib- und 1.000 MB/s Lesegeschwindigkeit.

Im Rahmen der Produktbeschreibung hebt Samsung besonders auf das schlanke und robuste Aluminiumgehäuse ab, dank dessen die T7 auch einen Sturz aus bis zu zwei Metern Höhe unbeschadet überstehen soll. Die Aluhülle wird in drei verschiedenen Farben angeboten, wobei ihr auf die teils unterschiedlichen Preise achten müsst. Die oben genannten Sonderpreise gibt es aktuell bei der Variante mit 1 TB nur in Grau und bei der Version mit 2 TB Speicherplatz in Grau und Blau. In Rot ist die Platte durchweg teurer.

Standardmäßig setzt die Samsung T7 auf einen USB-C-Anschluss. Im Lieferumfang sind USB-Kabel Typ-C auf C und Typ-C auf A enthalten, sodass die Verbindung zu einer Vielzahl von Computern, Mobilgerten, Smart TVs und Spielekonsolen möglich ist.