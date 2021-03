Samsung „Smart Monitor“: TV, Bildschirm und AirPlay 2-Empfänger

Im Rahmen des so genannten Unbox & Discover-Events hat der südkoreanische Samsung-Konzern über den bevorstehenden Ausbau des hauseigenen TV-Portfolios informiert und einen groben Überblick auf die für das laufende Jahr geplanten Neuerscheinungen gegeben.

Erster ‚Alleskönner‘-Bildschirm im Portfolio

Die umfassende Vorstellung lässt sich im eingebetteten Video in ganzer Länge nachschauen, an dieser Stelle wollen wir jedoch vor allem auf die Ankündigung des so genannten „Smart Monitor“ eingehen, mit dem Samsung TV und konventionellen Rechner-Monitor in einem kombinierten Produkt anbieten will.

Samsung selbst bezeichnet die neue Produktlinie als „ersten ‚Alleskönner‘-Bildschirm des Unternehmens“. Dieser würde sich ab Werk auf Apples AirPlay 2-Standard verstehen, ist mit WLAN- und Bluetooth-Modul ausgestattet und bietet darüber hinaus die Smart TV-Plattform Samsungs mit installierbaren Applikationen an.

Zudem soll sich laut Samsung auf das gesamte Microsoft 365-Angebot zugreifen lassen, ohne das ein Rechner mit dem „Smart Monitor“ verbunden sein muss.

Samsung Smart Monitor im Video (ab 22:40)

 

Den neuen „Smart Monitor“-Modellen wird zudem eine Fernbedienung mit Sprachfunktion beiliegen. Zu Preisen, Produkt-Variationen und den angepeilten Terminen der Markteinführung macht Samsung derzeit noch keine Angaben.

Flip, Frame, Premiere und Terrace

Vom „Smart Monitor“ abgesehen, konzentrierte sich das Unbox & Discover-Event ansonsten vor allem auf neue, unkonventionelle Bauformen, die weiter verfeinert beziehungsweise erstmals debütieren werden.

Unter anderem für 2021 vorgesehen sind The Flip (ein interaktives Flipchart mit 75 Zoll), neue The Frame-Modelle (TVs in Bilderrahmen-Look, die im Standbybetrieb Kunstwerke anzeigen), The Premiere (ein Triple-Laserprojektor mit 4K-Auflösung) und The Terrace (den ersten Samsung-Fernseher für den Außenbereich).