Samsung Smart Monitor M8 unterstützt AirPlay 2 und Apple TV+

Der neue Samsung-Bildschirm sollte in den nächsten Tagen auch in Deutschland im Handel aufschlagen. Der Preis dürfte zu Beginn bei 749 Euro liegen.

Besonders punkten will Samsung mit der Vielseitigkeit des Smart Monitor M8. So lässt sich das Gerät auch komplett eigenständig und ohne angeschlossenen PC verwenden. Über das integrierte WLAN-Modul kann der Bildschirm direkt mit dem Internet verbunden und als Empfangsgerät für Streaming-Angebote genutzt werden. Von Haus aus werden Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Apple TV+ unterstützt – der Apple-Dienst findet sich mit Tom Hanks und „Finch“ sogar prominent auf den Werbefotos für den Bildschirm platziert.

Der neue Samsung-Bildschirm tanzt optisch aus der Reihe und scheint ganz besonders auch mit Apple-Nutzern im Hinterkopf konzipiert zu sein. So erinnert der Smart Monitor M8 optisch ein wenig an Apples aktuelle iMac-Serie und ist auch in vier verschiedenen Gehäusefarben erhältlich: Weiß, Blau, Grün und Rosa. Der LCD-Bildschirm verfügt über eine native Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln und unterstützt somit die Anzeige in UHD-Qualität mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz.

