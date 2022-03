FRITZ!Labor 7.39 für FRITZ!Box 6591 und 6660 Cable verfügbar

Im Detail listet AVM die mit der Labor-Version von FRITZ!OS 7.39 verbundenen Neuerungen hier . Genau genommen handelt es sich hierbei um eine Vorschau auf das kommende FRITZ!OS 7.50. Mit diesem noch in der ersten Jahreshälfte erwartete Update will der Hersteller auch wieder eine stattliche Liste an Funktionserweiterungen bereitstellen, darunter VPN-Verbindungen über WireGuard, Anruferansage und nicht zuletzt auch Verbesserungen im WLAN-Bereich.

