Canvas: Freie Mac-App für den Bildgenerator DALL·E

Mac-Anwender, die über ein OpenAI-Konto verfügen, können die Kapazitäten des künstlich intelligenten Bildgenerators DALL·E direkt über die Texteingabe des Chat-Bots ChatGPT nutzen. Doch es geht auch bequemer: Mit Canvas steht nun auch eine kostenlose, komplett native Mac-Anwendung zur Verfügung, die in der Lage ist, mit dem Bildgenerator zu kommunizieren.

Freeware benötigt API-Schlüssel

Die komplett kostenfreie Applikation setzt einen vorhandenen API-Schlüssel zur Nutzung voraus. Diesen könnt ihr in eurem OpenAI-Konto erstellen und anschließend in die Canvas-Applikation eintragen. Bei der Nutzung fallen jedoch die üblichen API-Gebühren an. Diese betragen beim Einsatz von DALL·E 3 derzeit standardmäßig 0,040 Dollar für ein generiertes Bild mit der Auflösung von 1024 px × 1024 px. Umgerechnet gibt es damit grob 28 Bilder für einen Euro.

Die Canvas-Applikation lässt die Auswahl des aktiven Modells zu, gestattet euch, zu bestimmen, wie viele Bilder auf einmal generiert werden sollen, kann die gewünschte Auflösung und Bildqualität festlegen und verfügt über eine Vorauswahl von Stilen, die sich anwählen lässt.

Die native Anwendung ist in Swift geschrieben und setzt mindestens macOS 14 Sonoma zum Einsatz voraus. Zur Unterstützung bietet Canvas sowohl DALL·E 3 als auch DALL·E 2 an, beschränkt jedoch einzelne Funktionen, wie etwa die nachträgliche Bildbearbeitung oder das Anfordern zusätzlicher Variationen, auf DALL·E 2.

Die mit Canvas erstellten Bilder lassen sich kopieren, speichern und teilen. Die Anwendung selbst ist nicht nur kostenlos erhältlich, sondern stellt ihren gesamten Quelltext zum Einsehen oder auch zur Mitarbeit zur Verfügung.

DiffusionBee als lokale Alternative

Als kostenlose Alternative sei an dieser Stelle die Mac-Anwendung DiffusionBee erwähnt. Diese setzt nicht auf einen Online-Dienst, sondern generiert neue Bilder lokal auf der eigenen Maschine. Dafür muss beim ersten Start jedoch das mehrere Gigabyte große Stable Diffusion-Modell aus dem Netz geladen werden.