Safari Technology Preview zeigt ProMotion-Bildraten bis 120 fps

Apple hat seine zuvor nur auf dem iPad Pro und neuen iPhone-Modellen verfügbare ProMotion-Technologie im Oktober auf die mobilen Macs gebracht. Auf dem MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße steht neben den Standardwerten nun auch die Option „ProMotion“ in den Systemeinstellungen für die Bildwiederholrate zur Wahl. Apple zufolge passt sich die Darstellung dann automatisch an die Bildinhalte an.

Behaltet dabei allerdings immer im Hinterkopf, dass sich die verbesserte Darstellung nur in Ausnahmefällen wirklich bemerkbar macht, die dauerhafte Nutzung hohen Bildraten allerdings dafür sorgen kann, dass sich eure Notebook-Akkus schneller leeren. Nicht umsonst bietet Apple unter iOS die Möglichkeit an, die maximale Bildrate generell auf 60 Bilder pro Sekunde zu beschränken .

