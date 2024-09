Safari blendet unerwünschte Bereiche auf Webseiten aus

Eine der interessanteren Funktionen von macOS 15 Sequoia beziehungsweise dem damit verbundenen Update auf Safari 18 dürfte die sogenannte „Ablenkungskontrolle“ sein. Apple hat die Neuerung erstmals im Juni auf der Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt. Mit der offiziellen Freigabe von macOS 15 Sequoia können jetzt alle Mac-Besitzer von dieser Funktion Gebrauch machen.

Die damit erreichbaren Ergebnisse sind allerdings sehr unterschiedlich. Der Erfolg hängt maßgeblich davon ab, um welche Art von Elementen es sich handelt und wie diese auf den jeweiligen Webseiten eingebunden sind. Als Ersatz für einen Werbeblocker ist die Funktion nicht zu verwenden, aber wenn ihr Glück habt, werdet ihr damit beim Besuch eurer Lieblings-Webseiten ein paar der leider immer noch verpflichtenden Cookie-Banner los.

Apple weist im Zusammenhang mit der Funktion ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei der „Safari-Ablenkungskontrolle“ nicht um einen Ersatz für Werbeblocker oder dergleichen handelt. Werbebanner und andere Inhalte, die sich regelmäßig verändern, können auf diese Weise nicht von der Anzeige ausgeschlossen werden. Auch die nervenden und regelmäßig wiederkehrenden Push-Aufforderungen – eine Unsitte, auf die man mittlerweile auf einer Vielzahl von Webseiten stößt – lassen sich damit nicht umgehen. Zudem ist zu beachten, dass die hier vorgenommenen Einstellungen stets auf die einzelnen Webseiten bezogen hinterlegt werden. Ihr könnt hier also keine generell gültigen Vorgaben für Safari erstellen.

Verwaltung über die Safari-Adressleiste

Probiert die Funktion einfach mal aus. Ihr könnt auf einer in Safari geöffneten Webseite einzelne Elemente direkt mit der Maus auswählen und so als „ablenkendes Objekt“ markieren. Klickt zuvor im Adressfeld von Safari ganz links auf das neue Symbol mit dem Oval und den beiden Strichen darunter und wählt dort die Funktion „Ablenkende Objekte ausblenden…“ an. Auf die gleiche Weise kann man die zuvor ausgeblendeten Seitenbereiche auch ansehen und wieder einblenden.

Apple hat versprochen, dass diese Funktion stetig verbessert und erweitert wird. Probleme mit der Benutzung lassen sich ebenfalls über das Menü in der Adressleiste an Apple übermitteln.