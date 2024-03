Safari aufgeräumter: iPadOS 17.4 mit neuer Favoritenleiste

In der neuesten Version des Apple-Browsers Safari, die mit iPadOS 17.4 nun auch auf Apples Tablets bereitsteht, haben Anwender jetzt die Möglichkeit, in ihrer Favoritenleiste ausschließlich die Favicon-Symbole der dort abgelegten Websites, die Symbole zusammen mit den jeweiligen Namen oder ausschließlich die Namen anzuzeigen.

Drei Optionen für die Favoritenleiste

Die neuen Optionen gestatten die Anpassung der Favoritenleiste an den eigenen Geschmack und machen die Darstellung, vor allem bei der reinen Nutzung der Webseiten-Icons, deutlich übersichtlicher.

Damit rüstet Apple nun auch in der Favoritenleiste nach, was in der Tableiste des Browsers schon seit Ausgabe von Safari 12 angeboten wird und blendet automatisch die Favicons der jeweiligen Webseiten ein.

Nutzer haben die Möglichkeit, die Anzeige der Favicons über die Einstellungen der Safari-App unter iPadOS 17.4 vorzunehmen.

Hier stehen im Bereich Einstellungen > Safari > Favoritenleiste – Darstellung drei Optionen zur Verfügung:

Symbole und Text anzeigen

Nur Symbole anzeigen

Nur Text anzeigen

Dabei empfehlen wir euch die neu eingeführte Möglichkeit auszuprobieren, die Favoritenleiste so anzupassen, dass lediglich die Symbole der Lesezeichen sichtbar sind. Sobald der Text ausgeblendet ist, habt ihr hier nicht nur deutlich mehr Platz, sondern auch eine sauber aufgeräumte Favoritenleiste zur Navigation in den persönlichen Favoriten.

Einzelne Titel gezielt ausblenden

Zudem ist es nun auch möglich, die Ansichtsoption „Symbole und Text anzeigen“ auszuwählen und ausschließlich bei einzelnen Webseiten die Darstellung des zugehörigen Textes zu deaktivieren. So lässt sich auf Wunsch auch eine kombinierte Ansicht aus reinen Symbolen und zusätzlichen Icons mit Webseiten Titeln nutzen.



Öffnet dazu, dass Kontextmenü über einen langen Druck auf ein einzelnes Favicon und wählt anschließend „Bearbeiten“ aus.

Sollten euch die Screenshots wieder Lust auf Jost Klein gemacht haben, dann bitteschön: