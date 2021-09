Dell Display-Manager jetzt auch für den Mac verfügbar

Dell ist als klassischer PC-Hersteller groß geworden, bietet aber auch zahlreiche Monitore zum Kauf an, die sich über USB-C auch mit dem Mac verwenden lassen. Weiterführende Informationen zur Verwendung von Dell-UltraSharp-Bildschirmen am Mac hat der Hersteller hier zusammengefasst .

Dell bietet seinen Display-Manager jetzt auch in einer Version für macOS an. Die Dell Display Manager Application for Mac OS kann kostenlos auf der Webseite des Herstellers geladen werden.

