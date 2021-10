IKEA STARKVIND: Neue HomeKit-Luftreiniger jetzt verfügbar

IKEA bietet die neuen Luftreiniger als reguläre Standgeräte in Weiß und Schwarz zum Verkaufspreis von 99 Euro an. Zudem wird STARKVIND auch als Möbel-Objekt in Weiß und Braun für 149 Euro angeboten. Hier hat IKEA den Luftreiniger mit einem Beistelltisch kombiniert.

Die ohnehin schlechte Luftqualität in vielen Regionen wird mit Blick auf die Klimaveränderungen wohl erst mal nicht besser werden. Waldbrände treten häufiger auf, der Gütertransport auf der Straße nimmt zum und lange Hitzephasen sorgen für besonders hohe Feinstaub-Konzentrationen in der Luft.

