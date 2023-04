Rückgabeflächen statt E-Scooter-Verbot: Berlin unbeeindruckt von Paris

Touristen und einheimische Fans von E-Scootern sind zukünftig auf eigene E-Tretroller angewiesen, um sich in der französischen Hauptstadt schneller von A nach B zu bewegen. Die Mietroller, dies haben die Pariser im Rahmen einer Volksabstimmung entschieden, sollen hingegen abgeschafft werden.

Nur 7,5% stimmten überhaupt ab

Allerdings wird die Abstimmung wegen eines fehlenden Quorums kritisiert. Anders als in Deutschland, wo Volksabstimmungen häufig erst greifen, wenn mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten auch an diesen teilgenommen haben, hätten in Paris wohl auch drei Wahlberechtigte ausgereicht, um die Mietroller von der Seine zu vertreiben.

So sprachen sich zwar 89 Prozent der abstimmenden Wahlberechtigten gegen das weitere Angebot von E-Scootern im Stadtgebiet aus, allerdings nahmen nicht mal acht Prozent der Wahlberechtigten ihr Recht zur Mitbestimmung wahr. Dennoch ist das Ergebnis nun bindend und verbannt die E-Scooter aus der Pariser Innenstadt.

Berlin will kein Verbot

Auch an der Spree werden die häufig rücksichtslos auf den Bürgersteigen zurückgelassenen E-Scooter seit langer Zeit scharf kritisiert. Nicht nur von Personen mit Sehbehinderungen, sondern auch von Fußgängern und Radfahrern, die sich den knappen Platz auf den Berliner Geh- und Radwegen mit häufig liegend zurückgelassenen E-Tretrollern teilen müssen.

Das Pariser Abstimmungsergebnis wurde in der Hauptstadt zwar registriert, ändert jedoch nichts an den Plänen, vor allem die Abstellung der E-Scooter besser zu organisieren. CDU-Chef Kai Wegner, der schon in Kürze den Posten des Regierenden Bürgermeisters antreten dürfte, gab bei Welt-TV zu Protokoll ein Verbot von E-Scootern nicht in Betracht zu ziehen. Stattdessen sollen E-Scooter fortan nur auf speziell ausgewiesenen Flächen abgestellt werden dürfen – vorher lässt sich die laufenden Miete nicht beenden.