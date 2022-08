RTL+ startet neues Max-Abo mit Musikstreaming

Der Startschuss fällt am morgigen Mittwoch mit dem in Kooperation mit Deezer bereitgestellten Musikangebot. Über die dann separat verfügbare RTL+ Musik-App erhalten Nutzer auch Zugriff auf alle wöchentlich von Deezer ergänzten Neuerscheinungen und mehr als 5.000 von Musik-Editoren kuratierte Wiedergabelisten.

Mit Blick auf die Inhalte verspricht RTL+ zum Start Zugriff auf die derzeit branchenüblichen mehr als 90 Millionen Songs und dazu ein Radioprogramm mit bis zu 100 verschiedenen Streams. Auf lange Sicht will RTL seine Dienstleistungen im Streaming-Bereich dann noch weiter ausbauen. Hier ist nicht nur die Rede von Podcasts und Hörbüchern, RTL+ arbeitet eigenen Worten zufolge auch an einem Abo-Angebot für digitale Premium-Zeitschriften.

„RTL+ Musik“ wird künftig im Paket mit den bereits kostenpflichtig erhältlichen Film- und Serienangeboten von RTL+ zum Preis von 12,99 Euro als Max-Paket erhältlich sein. Die Filme und Serien von RTL+ für sich sind ja zum Monatspreis von 4,99 Euro verfügbar, für die Musikoption muss man also nochmal 8 Euro drauflegen. Im Rahmen eines Einführungsangebots will RTL+ das Max-Abo allerdings für die ersten sechs Monate zum Preis von 9,99 Euro anbieten.

