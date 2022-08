Apple TV+: „For All Mankind“-Zugabe und Trailer für „Ellas Leben“

Mit einem weiteren Video macht Apple auf die kommende, auf Kinder und Familien zugeschnittene Serie Ellas Leben aufmerksam. Vom 2. September an steht hier das Leben der Titelfigur im Fokus, die nach einer Krebserkrankung mit einer positiven neuen Perspektive in ihr weiteres Leben startet.

Schmidt, die in der Apple-Serie die NASA-Ingenieurin Margo Madison spielt, stellt in der dreieinhalb Minuten langen Videoveröffentlichung die Frage, ob es mithilfe von Kernfusion möglich wäre, auf dem Mars zu überleben und erklärt die Unterschiede zwischen Kernspaltung und Kernfusion anschaulich mit einem mechanischen Flipperautomat als Beispiel.

Seit vergangenem Freitag ist das Finale der dritten Staffel der Erfolgsserie For All Mankind auf Apple TV+ verfügbar. Quasi als Follow-Up steht auf YouTube nun ein ergänzendes Video zu de bislang letzten Folge 10 der Serie bereit, in der die Schauspielerin Wrenn Schmidt sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen beschäftigt, auf denen die Serie zum Teil baut.

