RTL+ All Inclusive jetzt auch auf MagentaTV und Android-Fernsehern

RTL+ baut das App-Angebot um sein „All Inclusive Entertainment“-Paket weiter aus, das Abo ist jetzt auch auf MagentaTV und auf Geräten verfügbar, die auf Android TV basieren. Die Unterstützung von MagentaTV bezieht sich gleichermaßen auf die Set-Top-Box der Telekom und auf die Produkte MagentaTV Stick und MagentaTV One.

Eine wichtige aber zumindest teilweise nachvollziehbare Einschränkung gibt es diesbezüglich zu vermelden. Der Zugriff auf die über das Abo angebotenen Video- und Audioinhalte ist im Gegensatz zu den anderen Plattformen nur per Streaming möglich, eine Download-Funktion ist nicht verfügbar. Während diese Einschränkung nachvollziehbar ist, darf man sich fragen, warum Nutzer von RTL+ überhaupt nicht auch über ihr TV-Gerät auf die im Rahmen des Abonnements verfügbaren Hörbücher zugreifen sollen. Das ins Abo eingeschlossene Magazinangebot fällt bei der Nutzung am TV-Gerät ebenfalls raus.

Die Bereitstellung der App ist für eine eingeschränkte Zahl von kompatiblen Android-TV-Geräten angelaufen und soll bis Ende des Sommers 2024 abgeschlossen werden.

Deezer Premium inklusive

Das „All Inclusive“-Paket von RTL+ beinhaltet neben dem Zugriff auf zum Teil exklusive Serien, Reality-TV-Inhalte und Live-Sport auch ein Magazin-Angebot sowie in Kooperation mit dem Musikdienst Deezer den Zugriff auf werbefreies Musik- und Hörbuch-Streaming und ausgewählte Podcasts. Der reguläre Preis für diese Option liegt bei 12,99 Euro pro Monat, über die ersten drei Abo-Monate hinweg wird dieser Preis auf 9,99 Euro reduziert.

waipu.tv und WOW für 5 Euro im Monat

Zu diesem Thema passend wollen wir an die Aktion waipu.tv Perfect Plus und WOW Filme & Serien für 60 Euro erinnern. Das Angebot ist derzeit noch aktiv und bietet auf den Monat gerechnet für 5 Euro den Leistungsumfang von waipu.tv Perfect Plus und zusätzlich den Zugriff auf WOW Filme & Serien.

Die Laufzeit ist allerdings fix auf ein Jahr begrenzt, wer danach weitermachen will, muss die regulären Preise für die beiden Optionen berappen (sofern es dann nicht schon wieder neue Aktionspreise gibt).