Migo Ascender: Saugroboter erklimmt auch Treppenstufen

Migo Robotics will Reinigungsroboter im wahrsten Sinne des Wortes auf eine neue Stufe heben. Mit dem Ascender hat der Hersteller einen Saug- und Wischroboter vorgestellt, der in der Lage ist, eigenständig mehrere Stockwerke zu reinigen und dabei auch Treppen zu bewältigen.

Wenn man den Migo Ascender zum ersten Mal in Aktion sieht, wirkt sein Äußeres und insbesondere auch die Mechanik zum Treppensteigen etwas befremdlich. Das Gerät erinnert eher an Figuren aus Science-Fiction-Serien als an einen gewöhnlichen Haushaltroboter. Allerdings war es vor ein paar Jahren auch noch schwer vorstellbar, dass solche Geräte nicht nur effektiv saugen können, sondern auch zurecht die Bezeichnung Wischroboter tragen. Das Treppensteigen von Reinigungsrobotern wird wohl tatsächlich die nächste relevante Entwicklungsstufe dieser Geräte sein.

Der Migo Ascender ist nicht nur in der Lage, weitere Stockwerke zu erklimmen, sondern kann dabei auch gleich die Treppenstufen saugen. Das Gerät fährt hierfür seitlich auf den Stufen hin und her, das Bürstensystem des Roboters wird dabei automatisch um 90 Grad gedreht.

Reinigt das komplette Haus alleine

Nach dem Abschluss der Reinigung eines weiteren Stockwerks nimmt der Roboter den gleichen Weg über die Treppe zurück zu seiner Multifunktions-Basisstation. Dort werden der Staub abgesaugt und das Wischsystem gereinigt sowie der Wischmop mit Heißluft getrocknet.

Der Migo Ascender kommt auch mit App- und Smarthome-Anbindung. Dank der Unterstützung von Matter ist neben Amazon Alexa und Google Assistant auch die Integration in HomeKit-Umgebungen möglich.

Wer sich auf das Sprungbrett der „Early Adopter“ wagen will, kann sich an der Finanzierungsaktion für den Migo Ascender über Kickstarter beteiligen. Aktuell sind hier noch Plätze zum Vorzugspreis von 849 Dollar verfügbar, die Preisempfehlung des Herstellers wird später bei 1.499 Dollar liegen.