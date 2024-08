RQuickShare: Mac-App für die AirDrop-Alternative von Google

Die auf dem Code-Portal GutHub verfügbare Open-Source-Anwendung RQuickShare, ein Projekt des belgischen Entwicklers Martin André, bringt die schnelle Dateifreigabe zwischen Android-Geräte nun auch auf dem Mac.

RQuickShare wurde ursprünglich für Linux-Systeme entwickelt, lässt sich mit der jüngsten Aktualisierung nun aber auch auf dem Mac einsetzen und erweitert diesen um die AirDrop-Alternative Quick Share, die Google und Samsung im Januar dieses Jahres gemeinsam vorgestellt haben. Mit RQuickShare können Mac-Anwender Dateien wie Fotos, Videos und Dokumente einfach zwischen Android-Geräten und ihren Macs austauschen.

Funktionsweise und Einschränkungen

Wie gesagt basiert RQuickShare auf der Quick-Share-Funktion von Samsung, die Google Anfang 2024 in sein „Nearby Share“-Feature integriert hat. Diese Funktion erlaubt die drahtlose Übertragung von Dateien zwischen Android-Geräten und Windows-PCs. Mit RQuickShare wird nun auch macOS unterstützt, sodass Dateien über Wi-Fi und Bluetooth zwischen Android und Mac ausgetauscht werden können.

Die Nutzung der App auf macOS erfordert allerdings einige manuelle Schritte, da die Software noch nicht von Apple zertifiziert ist. Nutzer müssen die Anwendung per Rechtsklick starten und sind zwar in der Lage Dateien von Android-Geräten am Mac entgegenzunehmen, das Versenden von Dateien an Android-Geräte selbst soll derzeit jedoch noch problembehaftet sein.

RQuickShare befindet sich derzeit noch in der Entwicklung und besitzt einige Einschränkungen, wie beispielsweise die fehlende Erkennung von Android-Geräten durch macOS. Zum Annehmen lokaler Dateitransfers bietet RQuickShare jedoch schon alle benötigten Komponenten und erlaubt Nutzern auszuwählen, ob der eigenen Mac dauerhaft sichtbar sein soll oder nicht. Die installierte Applikation ist kleiner als 20 Megabyte.