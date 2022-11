Roku SE: Roku verkauft neuen Günstig-Player

Auf ifun.de haben wir uns in der Vergangenheit unter anderem mit der Roku Streambar beschäftigt , die eine TV-Soundbar mit dem Streaming-Player des Anbieters kombiniert und so zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Welche Apps für die Roku-Player verfügbar sind zeigt diese Gesamtübersicht .

Mit Blick auf die Smart-Home-Strategie des Anbieters ein durchaus nachvollziehbarer Schachzug. So hatte Roku erst kürzlich angekündigt sich nicht mehr nur auf den Verkauf von Streaming-Playern konzentrieren zu wollen, sondern fortan mehr und mehr in das Geschäft mit Smarthome-Zubehör einzusteigen.

