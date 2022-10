Roku will neben Streaming-Geräten auch Smarthome-Zubehör anbieten

Roku ist ja bislang nur für seine Produkte im TV-Streaming-Bereich bekannt und präsentiert sich in erster Linie als günstige Alternative zum Fire-TV-Programm von Amazon ohne den Fokus auf Prime Video. Allem Anschein nach will der Hersteller sein Portfolio in Kürze jedoch erweitern und auch diverse Smarthome-Produkte mit ins Angebot aufnehmen.

Interessant ist dieser Schritt vor allem mit Blick auf die damit verbunden erhältlichen LED-Leuchtstreifen und -Lampen. So gehen die ersten damit zusammenhängenden Träumereien in die Richtung, dass Roku diese Leuchtmittel letztendlich auch mit den durch die eigenen Geräte gelieferten Bildschirminhalten verknüpfen könnte.

Zumindest generelle Steuermöglichkeiten dürften sich wohl durchaus schon frühzeitig in die Benutzeroberfläche von Roku integriert finden. Der Screenshot mit der App für die Smarthome-Steuerung oben stammt vom Blog Zatz Not Funny und der Autor hat auch gleich eine Liste der ersten zu erwartenden Smarthome-Komponenten von Roku zusammengetragen. Dem zufolge werden zu Beginn Farb- und Weißlicht-LED-Lampen in der klassischen Birnenform sowie ein Farb-LED-Leuchtstreifen mit zehn Metern Länge auf den Markt kommen, darüber hinaus auch eine Schaltsteckdose sowie verschiedene Kameramodelle für innen und außen.

Roku fertigt sein Smarthome-Zubehör nicht selbst, sondern bringt offenbar lediglich vom US-Anbieter Wyze übernommene und dann wohl mit eigener Firmware ausgestattete Produkte in den Handel, die als Roku-Zubehör verpackt und verkauft werden. Wann die Geräte allerdings offiziell in den Verkauf gehen, ist ungewiss. Roku hat dergleichen bislang noch nicht angekündigt, sondern die Pläne des Unternehmens sind lediglich bekannt geworden, weil die Produkte vorzeitig in den Filialen einer amerikanischen Handelskette aufgetaucht sind.

Generell ist auch damit zu rechnen, dass Roku die Neuerung zunächst nur in den USA einführt und der Marktstart in weiteren Ländern zu einen späteren Zeitpunkt folgt.