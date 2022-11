Google One VPN: Jetzt auch für den Mac verfügbar

Googles Speicherplatz-Abonnement Google One steht in drei unterschiedlichen Varianten bereit. Der Basic-Tarif bietet 100 GB und kostet 1,99 Euro pro Monat. Wer 2,99 Euro pro Monat bezahlt bekommt im Standard-Tarif 200 GB Speicherplatz für sein Google-Konto, für 9,99 Euro pro Monat sind im Premium-Tarif 2 TB Speicher enthalten.

Seit Februar als App verfügbar

Zudem beinhaltet der Premium-Tarif die Nutzung des VPN-Angebotes „Google One VPN„, das Google schon seit Februar mit einer offiziellen iPhone-Applikation anbietet und hier ein zumindest preislich attraktiveres Angebot als die Konkurrenz von Mozilla macht.

Mit leichter Verzögerung ist die Nutzung der Google One VPN jetzt auch auf dem Mac möglich. Die dafür benötigte Desktop-Anwendung wird derzeit in allen unterstützten Märkten über die Webseite des Premium-Dienstes zur Verfügung gestellt und kann damit nun auch am MacBook zum Verschleiern der eigenen IP-Adresse und zum zusätzlichen Verschlüsseln der privaten Online-Kommunikation genutzt werden, was sich vor allem in ungeschützten WLAN-Netzen anbietet.

IP-Adressen werden nicht protokolliert

Zum Start der Google One VPN iPhone-Applikation hatte der als datenhungrig bekannte Suchmaschinen-Anbieter in seiner Außenkommunikation darauf hingewiesen, dass der hauseignen VPN-Dienst von unabhängigen Experten geprüft worden sei.

Google One VPN ist derzeit in den Vereinigten Staaten und 21 weiteren Ländern verfügbar, darunter auch in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz.

Hintergründe und technische Details zu VPN-Lösung hat Google unter der Überschrift „Alles Wichtige zu VPN von Google One“ auf dieser Sonderseite zusammengetragen. Hier geht der Konzern auch auf die Performance ein und gibt an häufig Geschwindigkeiten von über 300 Mbit/s erreichen zu können. IP-Adressen will Google von Nutzern des VPN-Dienstes nicht protokollieren.