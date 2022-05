Roku integriert nach Apple Music nun auch TuneIn Radio

Die Streaming-Lösung Roku Express 4K gibt es im Rahmen einer Sonderaktion im Moment sogar für nur 19,99 Euro statt 39,99 Euro. Das Gerät wird über ein mitgeliefertes HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Ebenfalls im Kaufpreis enthalten sind das benötigte Netzteil sowie eine kompakte Fernbedienung mit Direktwahl-Tasten für Netflix, Spotify, Apple TV+ und RakutenTV (warum auch immer…). Wie die Roku Streambar ist auch Roku Express 4K kompatibel mit Google Asistant, Amazon Alexa, Apple Homekit und Airplay 2.0. Zudem lassen sich die Roku-Geräte auch mit der App des Herstellers bedienen – die App kann gleichermaßen auch für die TV-Audioausgabe an einen am iOS-Gerät angeschlossenen Kopfhörer verwendet werden.

