Rock am Ring: RTL+ streamt Festivalwochenende

Der Video-Streaming-Dienst RTL+ wird das bereits in knappen zwei Wochen anstehende „Rock am Ring“-Festival übertragen. Der Zugriff auf die Live-Konzerte ist sowohl über den RTL+ Max Tarif als auch über den Musik-Streaming-Dienst von RTL+ möglich.

Das „Rock am Ring“-Festival findet in diesem Jahr von Freitag, dem 2. Juni bis zum Sonntag, dem 4. Juni am Nürburgring statt und hat im Lineup nicht nur die Foo Fighters, Limp Bizkit und Rise Against sondern auch Kings Of Leon, K.I.Z, Die Toten Hosen, Kontra K und Papa Roach.

Wer grundsätzlich Interesse daran hat den Live-Auftritten im Stream beizuwohnen, der kann auf das noch laufende Aktionsangebot von RTL+ zugreifen, bei dem der Streaming-Dienst drei Monate RTL+ Max für pauschale 14,99 Euro anbietet. Das 3-für-1-Aktionsangebot lässt sich seit 15. Mai buchen und soll noch bis einschließlich 07. Juni offeriert werden.

3 Monate RTL+ Max für 15€

Wer sich für den günstigen 3-Monats-Zugang entscheidet, der verzichtet auf die sonst gewährte, 30-tägige Testphase, die Neukunden von RTL+ grundsätzlich kostenlos angeboten wird. Dafür beträgt der rechnerische Monatspreis nur 4,99 Euro statt der sonst geforderten 12,99 Euro, die für RTL+ Max hingelegt werden müssen.

RTL+ unterscheidet zwischen den Streaming-Tarifen RTL+ Premium und RTL+ Max. Inhaltlich unterscheiden sich die beiden Zugänge in mehrfacher Hinsicht. Premium kommt trotz des Monatspreises von 6,99 Euro mit Werbeunterbrechungen und integriert anders als der Max-Zugang nicht das Musik-Streaming-Angebot von Deezer.

Zudem dürfen Max-Kunden zwei parallele Streams gleichzeitig aufbauen und die Download-Funktion in Anspruch nehmen, um ausgewählte Inhalte auch ohne aktive Internetverbindung anzuschauen. Zum „Rock am Ring“ hat RTL+ hier eine gesonderte Aktionsseite geschaltet.