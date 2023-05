Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im Juni 2023

Amazons Videoabteilung hat uns heute die Highlights und Neuerscheinungen im kommenden Monat durchgereicht und bewirbt neben der finalen Staffel „Tom Clancy’s Jack Ryan“ auch die französische Produktion „Medellin“, die den verrückte Kampf gegen ein Drogen-Kartell mit Mike Tyson auf die Schippe nimmt, sowie den Coming-of-Age-Film „Culpa Mia – Meine Schuld“ als Highlights des Monats.

Zudem debütiert das neue Format „Joko Winterscheidt presents: The World’s Most Dangerous Show“ am 7. Juni

In der vierten und finalen Staffel von Tom Clancy’s Jack Ryan befindet sich Jack (John Krasinski) auf seiner bisher gefährlichsten Mission: Er muss sich einem Feind im In- und Ausland stellen. Als neuer stellvertretender CIA-Direktor hat Jack Ryan die Aufgabe, interne Korruption aufzudecken, und stößt dabei auf eine Reihe von verdächtigen Geheimoperationen, die die Verwundbarkeit des Landes offenbaren könnten. Während Jack und sein Team untersuchen, wie tief die Korruption verwurzelt ist, entdeckt er eine weitaus schlimmere Realität und deckt schließlich eine Verschwörung auf, die den Glauben unseres Helden an das System auf die Probe stellt, für dessen Schutz er immer gekämpft hat.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May haben im neuesten Special ein Problem. Jedes Land, das sie besuchen wollen, ist entweder ein Krisenherd oder hat ihnen die Einreise verboten. Also machen sie sich stattdessen auf den Weg nach Mitteleuropa, auf einen Roadtrip, den so sicherlich keiner erwartet hat – in Autos, an die keiner für diesen Trip gedacht hätte.

Diese epische Reise über 1400 Meilen in einem ausgefallenen japanischen Al-Capone-Gangsterauto, einem Pickup, der sich für ein Cabrio hält, und einem 75 Jahre alten amerikanischen Mikro-Mini führt sie von Danzig in Polen durch die Slowakei und Ungarn bis zu ihrem endgültigen Ziel, dem atemberaubenden Bleder See in Slowenien. In Polen sorgen sie bei einem spektakulären Autorennen mit sowjetischen Formel-1-Autos für Aufsehen, bevor sie dem echten Gefangenenlager fahren, in dem „The Great Escape“ stattfand. In Krakau rekrutieren sie einen berühmten Formel-1-Weltmeister für das Team, bevor sie in die Slowakei fahren, um ein atemberaubendes osteuropäisches Hypercar, einen versteckten Škoda-Rennklassiker und das modernste fliegende Auto der Welt zu testen.