Lang erwarteter Indie-Hit Hollow Knight: Silksong endlich verfügbar

Lange Zeit mussten sich die Fans des Metroidvania Hollow Knight gedulden, nachdem die Entwicklung von Silksong bereits 2019 zuerst als Erweiterung und später als eigenständiges Spiel begann. Doch nun ist es endlich soweit, das lang ersehnte Sequel Hollow Knight: Silksong steht endlich zum Download bereit.

Hollow Knight: Silksong ist absofort für 19,50 Euro verfügbar und die Mac Version findet ihr sowohl hier auf GOG wie auch hier auf Steam. Die Systemvoraussetzungen fallen dabei für einen 2D Plattformer erwartungsgemäß relativ moderat aus. Es wird mindestens ein i3 oder M1 sowie macOS 12 Monterey vorausgesetzt, womit das Spiel auch noch auf einigen der älteren Intel basierten Macs läuft.

Im neuen Teil schlüpft ihr in die Rolle von Hornet, der Prinzessin und Beschützerin der Ruinen von Hallownest. Der flinken Kriegerin begegnete der Spieler bereits im ersten Teil, damals noch als Kontrahentin, bis sie dessen Intentionen erkannte. Im Sequel verschlägt es euch jedoch in das Königreich Pharloom, in das Hornet verschleppt wurde.

Nachdem sich Hornet aus ihrer Gefangenschaft befreien konnte, plant sie sich mit ihrer spitzen Nadel bewaffnet zur Zitadelle von Pharloom hinauf zu kämpfen. Viel mehr ist über die Story des zweiten Teils jedoch noch nicht bekannt, da sich Entwickler Team Cherry mit Vorabinformationen zurückhielt und auch keine Testversionen verteilt hat.

Erlebe als tödliche Jägerin Hornet ein Abenteuer in einem Königreich, das von Seide und Gesang regiert wird! Nachdem du gefangen genommen und in dieses unbekannte Land verschleppt wurdest, musst du auf einer tödlichen Pilgerreise zum Gipfel des Königreichs hinauf mächtige Feinde bekämpfen und uralte Rätsel lösen.

Dennoch ist der Hype innerhalb der Community groß und der Plattformer wurde auf Steam als eines der meist erwarteten Spiele des Jahres geführt. Kein Wunder, denn Hollow Knight, das ursprünglich seine Finanzierung noch über eine Kickstarterkampagne bestreiten musste, legte 2017 einen Raketenstart hin und kann auch auf Metacritic zu Recht einen Userscore von 9.1/10 für sich verbuchen.

