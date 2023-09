Roborock Q5 Pro & Q8 Max: Neue Einsteiger- und Mittelklasse

Den Roborock Q5 Pro positioniert der Anbieter als neueste Einsteiger-Version der so genannten Q-Serie. Bei der Q-Serie des Unternehmens handelt es sich um Geräte die Wert auf ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis legen und in Gegenzug einige der High-End-Funktionen vermissen lassen, die Roborock seinen S-Geräten mit auf den Weg gibt.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass der beliebte Saugroboter-Anbieter Roborock sein neues Q Revo-Modell im Markt eingeführt hat – hier ausführlich auf ifun.de besprochen . Mit den beiden jetzt angekündigten Neuvorstellungen, dem Roborock Q5 Pro und dem Roborock Q8 Max, besetzt der Hersteller jetzt die etwas preisgünstigere Kategorie mit frischer Hardware.

Insert

You are going to send email to