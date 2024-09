Dreame will Reinigungsroboter über Stufen klettern lassen

Der auf Haushaltsgeräte spezialisierte Anbieter Dreame gibt uns einen kleinen Ausblick auf die nächsten Generationen seiner Reinigungs- und Mähroboter. Neue technische Raffinessen sollen dafür sorgen, dass die Geräte effektiver arbeiten und sich sicherer und zuverlässiger bewegen.

Im Bereich der Saug- und Wischroboter will Dreame mithilfe von zwei durchaus vielversprechenden Neuerungen über alle Anbieter hinweg bekannte und nervige Probleme adressieren. Mithilfe eines Systems namens “ProLeap” sollen die Roboter auch größere Schwellen und kleine Stufen überwinden. Die “VersaLift”-Technologie von Dreame soll dafür sorgen, dass die Roboter auch unter niedrigen Möbeln hindurchfahren können.

Im Detail handelt es sich bei “ProLeap” um mit einem motorisierten Schwenkarm ausgestattete Räder, die den Roboter beim Überqueren von Stufen, Schwellen und kleinen Hindernissen anheben können. Ein Steckenbleiben soll somit verhindert und eine nahtlose und effiziente Reinigung auch in komplexeren Bereichen ermöglicht werden.

“VersaLift” erlaubt es, den Laser-Navigationsturm der Geräte bei Bedarf ein- oder auszufahren. Wird die Kuppel in engen oder niedrigen Bereichen eingefahren, übernimmt die parallel verbaute Kameratechnologie die Kontrolle und navigiert auf Basis einer hierfür hinterlegten zusätzlichen 3D-Karte.

Mähroboter mit Zusatzmesser für Kanten

Bei seinen Mährobotern will Dreame künftig ein System namens “EdgeMaster” einsetzen. Ähnlich wie die Kantenreinigung bei einigen Wischrobotern wird hier eine seitliche Klingenpalette ausgefahren, mit deren Hilfe die Geräte auch an Rasenkanten und in Ecken effektiv mähen sollen.

Um im Garten liegende Gegenstände einschließlich kleiner Objekte und Tiere besser erkennen, setzt Dreame künftig auf eine neue Version seines “OmniSense 3D Ultra-Sensing Systems”. Kontinuierliche Algorithmus-Updates sollen hier die Objekterkennung und die Fähigkeit zur Hindernisvermeidung laufend verbessern.

In Produkten von Dreame finden sich die vorgestellten Funktionen bislang allerdings noch nicht. Die ersten Integrationen sind wohl für das kommende Jahr geplant.