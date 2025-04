„RoboCop: Rogue City“ ist jetzt für den Mac erhältlich

Mit RoboCop: Rogue City ist jetzt ein weiterer auf der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC im vergangenen Juni vorgestellter Titel verfügbar. Apple hatte damals erweiterte Möglichkeiten für Entwickler angekündigt, mit deren Hilfe sich Top-Spiele einfacher auf Apple-Computer portieren lassen. Zudem sollen die neuesten Apple-Prozessoren auch in Bezug auf ihre Leistung mit den bislang von den Spieleentwicklern favorisierten Plattformen mithalten.

„RoboCop: Rogue City“ kommt als einer der letzten der im vergangenen Juni angekündigten Titel auf den Mac. Über die vergangenen Monate hinweg wurden hier bereits namhafte Spiele wie „Frostpunk 2“, „Prince of Persia: The Lost Crown“ oder „Assassin’s Creed: Shadows“ veröffentlicht. Die App lässt sich zum Preis von 49,99 Euro im Mac App Store laden und setzt einen Mac mit Apple-Prozessor sowie rund 40 GB freien Speicher voraus.

Eng an der Filmreihe orientiert

„RoboCop: Rogue City“ greift die Handlung der in der Reihe „RoboCop“ erschienenen Filme auf. Das Spiel ist zeitlich zwischen dem zweiten und dritten „RoboCop“-Film angesiedelt und spielt in „Old Detroit“, einer düsteren, von Kriminalität durchzogenen Zukunftsvision der amerikanischen Stadt Detroit. Das Actionspiel versetzt den Spieler in die Rolle des legendären, mit kybernetischen Fähigkeiten ausgestatteten Gesetzeshüters „RoboCop“.

Das hinter der Veröffentlichung stehende Studio Nacon verspricht dabei eine enge Orientierung an den filmischen Originalen. So sollen sich zahlreiche Schauplätze und Gesichter aus der Welt der „RoboCop“-Filme auch im Spiel entdecken lassen. In der englischsprachigen Version des Spiels verleiht der Filmdarsteller Peter Weller der Spielfigur seine Stimme. Der Beschreibung im Mac App Store zufolge lässt sich das Spiel auch auf Deutsch und in weiteren Sprachen spielen.

Die Mac-Version scheint bislang noch exklusiv über den Mac App Store vertrieben zu werden. In den Spiele-Shops von Steam und GOG wird derzeit weiterhin nur die Version für Windows angeboten.